Frenan obras en fraccionamiento de Alvarado por presuntas irregularidades

Los trabajos que lleva a cabo del ayuntamiento de Alvarado en el fraccionamiento de Real Mandinga fueron parados ante presuntas irregularidades

Debido a que no cuentan con los permisos de construcción y están operando en la ilegalidad, el ayuntamiento de Alvarado ordenó detener parte de las obras que se realizan en el fraccionamiento Real Mandinga, dijo el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Francisco Javier Rosas.

El fraccionamiento Real Mandinga ha derivado de muchos conflictos luego de que el desarrollador abandonó las obras.

El entrevistado aseguró que estas acciones se realizan después de que un grupo de habitantes de dicho fraccionamiento acudieran a las oficinas de enlace municipal de Alvarado, para denunciar al constructor Benjamín “N”.

Explicó que el fraccionamiento Real Mandinga ha derivado de muchos conflictos luego de que el desarrollador abandonó las obras y heredó el problema al municipio.

“Desgraciadamente el desarrollador no ha dado la cara desde hace años, él se fue como un tramposo que es y nos dejó abandonado el fraccionamiento, nos ha costado trabajo ir regularizando y ahorita se van a parar las obras porque no tienen licencia de construcción ya los hemos parado varias veces, pero este señor Benjamín llega y nos amedrenta, amenaza y no sabemos si tiene por ahí un arma, hace cosas indebidas y vamos a tener que mandar a la patrulla porque no tiene permiso”, comentó.

Aseguró que el constructor no podrá continuar con las obras a menos que se regularice.

Mientras tanto los vecinos de la zona, aseguraron que desde hace un par de meses el señor Benjamín “N” inició unos trabajos de construcción en el fraccionamiento de manera irregular.

