Franelero es agredido por una pareja al defender a trabajadora sexual en la zona de mercados, el trabajador dedicado al acomodo de vehículos, fue lesionado a golpes, en por lo menos dos ocasiones, esto al intentar defender a una trabajadora, la cual era agraviada por una pareja de un hombre y una mujer, quienes huyeron del sitio localizado en plena área de mercados.

El lesionado en estos hechos fue identificado como Raymundo D.R., de 43 años de edad, quien recibió algunos golpes y también fue lesionado al menos en dos ocasiones con un arma blanca o punzocortante a la altura del hombro izquierdo, luego de defender a una trabajadora sexual, la que era agredida por un hombre y una mujer, al parecer en estado de ebriedad.

Llegando de inmediato varias unidades de la Policía Municipal, Estatal y Naval, al callejón antes referido entre las calles de González Pagés y Cañonero Tampico, el agraviado señaló que los sujetos, estaban al parecer ebrios y estaban jalonado y enfrentando a una trabajadora, de inmediato la defendió y resultó herido.

Franelero es agredido en la zona de mercados por una pareja que huyó del lugar

Los responsables no pudieron ser detenidos, logrando escapar, quedándose en el sitio del incidente el lesionado ya que sus heridas no eran de gravedad y no quiso ser llevado a un hospital.

