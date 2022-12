Fiscalía impide reconocer el cuerpo de Rosa Isela: denuncian familiares

Familiares de la joven Rosa Isela, quien fue víctima de feminicidio, denunciaron públicamente que la Fiscalía General del Estado (FGE) les impidió que se reconociera el cuerpo e incluso manifestaron que les recomendaron sepultar el cuerpo inmediatamente, sin una velación.

Mara Lizbeth Castro Vázquez, hermana de la víctima, indicó que la familia tiene incertidumbre porque se les entregaría el cuerpo dentro de un ataúd sellado, lo cual impediría su reconocimiento.

Castro Vázquez dijo que las autoridades ministeriales les propusieron velar a Rosa Isela entre 30 y 60 minutos y proceder inmediatamente a la sepultura de su cuerpo.

“En la fiscalía nos dicen que no la podemos ver el estado en que estaba ella y ahorita los de la funeraria me dicen lo mismo, que en el estado en que está, nos entregarían el cuerpo, pero con la caja ya sellada y ahorita hablamos y me dijo el muchacho que solamente iría, pero reconocerla de lejos, pero no podemos tomar fotos, no podemos nada de eso porque no sabemos en qué estado se encuentra ella”, declaró.

Mara Lizbeth mencionó que su cuñado les informó que reconoció el cuerpo de Rosa Isela, sin embargo, aclaró que la familia no está conforme con que solo él la haya reconocido.

Además, la joven indicó que resultaba imposible sepultar a Rosa Isela el domingo porque se tiene que realizar un trámite el día lunes.

“Yo no la he visto, mi mamá no la ha visto (…) No sabemos exactamente si es o no es, nos dijeron que podemos velarla cerca del panteón, no tenemos familia cerca del panteón, ahí en el rancho tenemos familia, pero no cualquiera nos va a prestar hacer una casa para hacer un velorio”, insistió.

Por último, Castro Vázquez comentó que el cuerpo de Rosa Isela descansará en el panteón de Tierra Colorado.

