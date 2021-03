El fin de semana largo dejó una ocupación del 75 por cientos en hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

El pasado fin de semana largo, representó un respiro para el sector hotelero de la conurbación Veracruz-Boca del Río, que dejó una ocupación hotelera del 75 por ciento, dijo el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia.

“Volvimos a ver una buena afluencia turística en lo que es Veracruz-Boca del Río, creo que ahora sí, todos la percibimos por igual, esta vez los hoteles lo pudimos ver en la ocupación”, comentó.

El entrevistado aseguró que luego de arrastrar una baja ocupación durante el 2020, por la pandemia del coronavirus, esta buena ocupación permitirá solventar gastos y deudas que vienen arrastrando, como en su caso que debe pagar su contribución al Seguro Social.

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Sergio Lois Heredia. Foto: Manuel Pérez

“Yo creo que pudimos vender casi todas las habitaciones. No a un cien por ciento porque no se puede vender, si mal no recuerdo pudimos vender alrededor de un 65 por ciento y me imagino que habremos de haber estado en un 70 por ciento promedio de ocupación y bueno digamos que para estos momentos el 100 por ciento es el 75 por ciento, entonces estuvimos muy cerca de ese número”, comentó.

Explicó que la ocupación lograda del 75 por ciento, ofrece una muy buena perspectiva para lo que serán las vacaciones de Semana Santa, aunque todo dependerá también de las indicaciones del semáforo epidemiológico.

“Lo que nosotros deseamos que pase es que no vuelva a caerse la ocupación y que esto llegue a marcar una pauta en conjunto con la vacunación que ya se está aplicando pues cambie la dinámica que estamos teniendo”, concluyó.

