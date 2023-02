Este 2 de febrero, fieles católicos acudieron a la Catedral de Nuestra Señora de Asunción a bendecir al Niño Dios, en el marco de la celebración del Día de la Candelaria, recordando los 40 días de su nacimiento, con el signo de la luz, dijo Aurelio Mujica Limón, vicario general y párroco de la Catedral de Veracruz.

“En este día celebramos precisamente la consagración, la bendición de los Niños que son llevados al templo, como tenía esa tradición el pueblo de Israel, ya que el primogénito se le ofrecía a Dios, se le consagraba a Dios, así también la Santísima Virgen María y San José, cumpliendo con esto que se prescribía por parte de la ley, ellos llevan a presentar al Niño Dios en el templo, además de que era la purificación a los 40 días, la mamá tenía que presentarse en el templo y se celebraba esa purificación y ya por tradición, nosotros después de la Navidad, 40 días después, traemos a los Niños Dios a bendecir, estos Niños Dios que estuvieron en el pesebre y en el nacimiento, se traen al templo, se bendicen y se les da un sentido muy especial, de encontrarnos todos con el Niño Dios, es un momento especial de celebración y de fiesta”, comentó.

El entrevistado dijo que la población se ha reintegrado a las actividades religiosas, después de la pandemia por covid-19, ya que se registra una importante asistencia de creyentes.

“El volvernos a Dios, agarrarnos de Dios, sujetarnos de Dios, es lo más sano y lo más conveniente”, comentó.

También pidió recordar a los dos ancianos Simeón y Ana, que se mantuvieron firmes en la esperanza y que al final glorificaban a Dios.

Fieles católicos acuden a bendecir sus niños Dios a la Catedral de Veracruz

“Que nosotros también, así como Simeón cargo, sostuvo al Niño Dios, en sus brazos, nosotros también podamos algún día glorificar a Dios, al encontrarnos con él y la gente si ha regresado con ese ánimo y fortaleza que da la fe”, comentó.

Con respecto a la vestimenta del Niño Dios, se pide que sea presentado como tradicionalmente se le ha representado, por respeto a la imagen religiosa.

“Lo más sano es recordar al Niño Dios, como regularmente como tradicionalmente se le ha representado, ya lo otro es algo de folklore o de llamar la atención, que no debería hacerse, es faltar un poco o mucho a dar ese respeto de alguna manera a lo sagrado, porque el Niño Dios, está representando algo sagrado, algo divino, representa y es una imagen al hijo de Dios, que se encarnó, al que vino a salvarnos, al mesías, y debemos de guardarle ese respeto de manera particular y no perder esa devoción”, concluyó.

