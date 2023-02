La fundación Gloria Pelayo llevará a cabo el evento “Globos Con Causa”, en el municipio de Medellín de Bravo, el cual tiene como objetivo recaudar despensas para ser repartidas en colonias de dicho ayuntamiento.

Durante conferencia de prensa, Gloria Pelayo, presidenta de la fundación, informó que la población en general podrá acudir a subir a uno de los cuatro globos aerostáticos que estarán disponibles, dependiendo de las condiciones climáticas del momento.

“El motivo de esta rueda de prensa es para invitarlos al Primer Festival del Globo que organiza la fundación, que será este 25 de febrero en punto de las 11:00 horas de la mañana. Son vuelos con causa, en los que estamos pidiéndole a la gente que de manera voluntaria nos puedan donar alimentos no perecederos”.

Reveló que esperan recaudar la mayor cantidad de alimentos para ayudar al mismo número de personas, por lo que solamente podrán donar este sábado en el evento de los globos, el cual tendrá como sede un terreno con dirección calle Las Aves, en la esquina de la avenida Medellín, en el fraccionamiento Puente Moreno.

Festival del globo en Medellín será con causa

“Va a ser un evento totalmente familiar, abierto al público en general, van a haber más atractivos como pintacaritas para los niños, pretendemos llevar inflables, se convocó al club de autos modificados para hacer un poquito más atractivo el evento”, detalló.

Enfatizó que no hay una cantidad mínima de donaciones para poder subirse al globo, ya que es voluntario e, incluso, podrían acceder sin hacer una donación, aunque sugieren apoyar a la confirmación de despensas para después ser entregadas.

Asimismo, destacó que se trata de elevaciones de globos aerostáticos en los que la intención es que suban entre 15 y 16 personas y la altura será determinada por las condiciones del tiempo en el lugar.

En cuanto a la relación con las autoridades del municipio de Medellín, dijo que están “marchando bien”, van a cumplir con los requisitos que les pidan y llevarán los requerimientos en orden.

“Hasta ahorita no se ha mostrado ninguna resistencia ni impedimento. No creo que el alcalde se oponga o tenga baja calidad moral para oponer resistencia y no permitir que se lleve a cabo”, expresó.

Refirió que la relación con las autoridades municipales es cordial, aunque el evento es totalmente ajeno a la administración municipal.

