Feministas insisten que “antimonumenta” no sea retirada de la Plaza de la Soberanía

Integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, encabezadas por Ana Irene Muro Lagunes, insisten que la “Antimonumenta” que fue colocada en la Plaza de la Soberanía de esta ciudad, no sea reubicada a otro sitio.

En rueda de prensa, Muro Lagunes aseguró que ha habido intenciones de retirarla de este lugar, que para las feministas representa ya un espacio del pueblo, donde pueden realizar sus protestas.

“Ha habido intenciones de quitar la antimonumenta, que no la quiten y no la cambien de lugar, ya hablaron Las Morras y estuvimos presentes con él y no se comprometió precisamente a no quitarla; pero dijo que iba a valorarlo y ponerlo a discusión con el cabildo. Las mujeres en Veracruz somos más de la mitad de la población; que la Plaza de la Soberanía se ha convertido en el poder soberano del pueblo”, comentó.

Fotografía: Naomi Cruz

La entrevistada dijo que luego de una reunión que sostuvieron con el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez; las denominadas “Morras del Pueblo” explicaron que la “antimonumenta” es una estructura para honrar y conmemorar a las víctimas de la violencia; como la misoginia y la delincuencial, hasta la falta de atención, incompetencia y desinterés de las autoridades de todos los niveles.

Te puede interesar:

“Le pedimos al alcalde que de muestra de su respeto a las mujeres, sobre todo a las mujeres que han vivido tanto violencia y a las que han muerto; y que ese lugar y esa antimonumenta sea el compromiso de cambiar estas condiciones y hacer cumplir las dos alertas de género que existen en Veracruz”, comentó.

Detalló que se propusieron dos sitios para reubicar la estructura, que fue colocada en la Plaza de la Soberanía durante el pasado 8 de marzo; donde se propuso la calle de Allende, atrás del ISSSTE y el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de Hotel Mar y Tierra.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.