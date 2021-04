Feminicidios infantiles incrementaron durante la pandemia

Uno de cada 10 feminicidios cometidos en la República Mexicana son de niñas y adolescentes y, durante la pandemia por Covid-19, los casos de feminicidio infantil crecieron en más del 17%, lo que habla de ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos de este sector de la población y de la violencia que vive diariamente el género femenino desde edades tempranas, señaló la directora general de la Red Nacional de Refugios, A.C., Wendy Figueroa Morales en el marco del día del niño y de la niña.

Directora general de la Red Nacional de Refugios, A.C., Wendy Figueroa Morales.

“Hablando del feminicidio infantil, lamentablemente en 2020 se reporta un incremento del 17.7%, esto de acuerdo a la REDIM, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México (…) Lamentablemente uno de cada 10 feminicidios que sucede en nuestro país son de niñas y adolescentes y esto te refleja cómo la violencia contra las mujeres es una violencia muy dirigida, muy específica, por el simple hecho de ser mujer y diariamente también hay desapariciones en población infantil (…) Nos refleja también la ausencia en nuestro país de políticas públicas integrales, intersectoriales para las infancias que garanticen su desarrollo y la protección de cada uno de sus derechos humanos”.

Al respecto, la psicóloga feminista agregó que, en este país, siete niñas o niños desaparecen al día y el 60% de estas desapariciones son de niñas en específico, además, el Estado de México, Veracruz y Puebla son las entidades con mayor registro de feminicidio en menores de edad, sin embargo, manifestó que lo importante es tener en cuenta que México es un territorio que debería estar en alerta de género en su totalidad debido a que existe un subregistro de casos, los cuales, con frecuencia son maquillados, lo cual es muy grave, ya que muy probablemente no se estaría hablando de 10 feminicidios sino tal vez de 20.

Así también, expuso que ello debería generar la reflexión de los tres órdenes gubernamentales sobre esas ausencias en la poca o nula impartición de justicia y derechos humanos por parte de sus instituciones, las cuales, muchas de las veces son omisas y revictimizantes.

“Esto quiere decir que hay muchos asesinatos en mujeres, niños y niñas que no son tipificados correctamente. Hablando específicamente de feminicidios, no son tipificados de forma correcta, se llegan a tipificar como suicidios, como homicidios dolosos, pero no como feminicidios, eso lleva de alguna forma a tamizar, maquillar las cifras que realmente tenemos registradas (…) Porque hay una cifra negra de casi el 90% en nuestro país de esta invisibilización”.

Igualmente, lamentó que a nivel nacional no existan registros oficiales, por género, zonas geográficas, grupos etarios y otras clasificaciones para poder tener un panorama más certero de lo que acontece en este tipo de violaciones a las garantías de las mujeres, lo que habla de otra más de las ausencias.

Te puede interesar:

En este sentido, Figueroa Morales aseveró que más del 45% de los feminicidios se cometen por personas cercanas, que mantienen una relación afectiva y filial con las niñas y mujeres y es justamente en el entorno intrafamiliar donde se cometen estos delitos y otros como los abusos sexuales, lo cual, fue más notorio en el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, en donde desde una complicidad regida por un sistema patriarcal y otros de usos y costumbres, no tenían otra alternativa más que guardar silencio.

“Se presentan dentro de esas casas donde se supone que tendrían que estar seguras las mujeres y las infancias y no es así. Nosotras en 2020 tuvimos 800 niños y niñas que reportaron haber sido víctimas de abuso o violencia sexual durante el confinamiento dentro de casa”.

Preocupante panorama infantil

Por su parte, la directora general de la Red Nacional de Refugios, A.C. en México reveló que este mismo contexto pandémico generó, además, el alza en otros tipos de violaciones hacia las infancias, lo cual no es menos grave, ejemplo de ello es el incremento de más del 150% en casos de pornografía infantil.

“Se reporta un incremento bastante alarmante del 157% entre enero y junio de 2020 en cuanto a denuncias por pornografía infantil, esto en comparación al mismo período del 2019 y de hecho, México lamentablemente está en los primeros lugares de este delito, uno de los países que a nivel mundial genera, produce el material pornográfico”.

Aunado a ello, el 80% de los hogares en la república mexicana utilizan como método de disciplina la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ya sea física, emocional y/o económica y hablando específicamente de las niñas, existe una sobrecarga para ellas en las labores de cuidados de los otros y de las otras integrantes de la familia.

“Al llegar la escuela dentro de la casa, pues esto lleva a que las niñas lamentablemente por estos constructos sociales, estos roles estereotipados, sean las que tengan mayor rezago educativo porque están al pendiente y al cuidado de los hermanos u hermanas menores”.

Finalmente, comentó que, en este mismo tema de las violencias contra la población infantil, de acuerdo a datos de la REDIM, diariamente un promedio de 3.6 infantes han muerto a causa de la violencia ejercida contra ellos entre el 2000 y 2019.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.