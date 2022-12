Fátima cumple 4 días desaparecida, investigaciones de FGE no avanzan: familia               

La menor de 14 años Fátima Cristal González, desapareció el 9 de diciembre del 2022 en el municipio de Villa Aldama, y aunque su familia interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado y hay una ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda, la autoridad en nada ha mostrado resultados de las investigaciones.

La familia pidió el apoyo del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y de la Fiscal general del Estado Verónica Hernández Giadáns para que investiguen la desaparición de la niña, debido a que pudiera ser víctima de un delito.

Explicaron que de acuerdo con grabaciones de negocios y casas habitación, el día de la desaparición de Fátima al parecer era perseguida por otras personas desconocidas.

La ciudadana Esther Morales que se identificó como amiga de la madre de Fátima, informó que el viernes 09 de diciembre la estudiante salió de la secundaria y debía llegar a su hogar, ubicado a 500 metros del plantel educativo.

La ciudadana pidió la ayuda a los medios de comunicación para difundir la ficha de búsqueda de Fátima y así crear una red que pueda ayudar a localizarla y regresarla a casa sana y salva.

“No han dado con su paradero, ella tiene 14 años y queremos que la noticia se difunda para encontrarla y ejercer presión. Necesitamos localizar a las personas que se la llevaron, han pasado varios días sin saber de ella y se teme que la lastimen o que la hayan sacado de la ciudad”, dijo.

Con la fotografía en mano de Fátima, la mujer informó que solicitaron el apoyo a la presidenta municipal de Villa Aldama, Guadalupe Romero Sánchez para buscar a la menor.

“En un principio dijeron que se había ido con el novio Fátima, pero no fue así, hay videos dónde ella se ve apresurada volteando hacía atrás de que iba apresurada y no volvió a su casa; no se alcanza a ver quién la iba persiguiendo, se ve que va rápido”, explicó.

La familia solicitó a las autoridades que ingresen a las redes sociales de la menor de edad, con el propósito de conocer si recibió amenazas previó a su desaparición.

Refirió que Fátima llegó a vivir a Villa Aldama en la casa de su abuela materna; no tiene padre, y su madre vive y trabaja en otro lugar.

“El día 09 de diciembre hicieron una Pastorela en su escuela, después los jóvenes se reunieron en el parque y de ahí todos se fueron a su casa; lo que no entendemos es que haya desaparecido en un pueblito dónde todo mundo se conoce, no entendemos cómo es que nadie sabe nada. Lo que comentan es que las personas que se la llevaron son delincuentes de ahí”, finalizó Esther Morales.

