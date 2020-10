Familiares de desaparecidos en Soledad de Doblado piden justicia.

Desde el pasado viernes 2 de octubre, las familias de los jóvenes Adán Geovany Montero Montero y Javier García Cruz. Han vivido un infierno al no saber nada sobre su paradero, a pesar de que ya interpusieron las denuncias. Aseguraron que ninguna autoridad estatal no ha hecho absolutamente nada para buscarlos.

La tarde de este jueves, la señora Rosa María Monteros Viveros y Juliana García Cruz, madre y hermana de los jóvenes desaparecidos. Señalaron estar desesperadas pues siguen sin saber si paradero a casi una semana de su desaparición.

Te puede interesar:

Director del DIF está entre los 3 desaparecidos de Soledad de Doblado

Cae abusador de menores en Soledad de Doblado

Familiares de desaparecidos en Soledad de Doblado piden justicia.

La señora Rosa María Montero Viveros, madre de Adán Jovanny Montero Montero, señaló que no han observado ningún movimiento de las autoridades, o que policiacos realicen alguna búsqueda en el municipio, como ha ocurrido en otras ocasiones.

De igual forma, Julia García, hermana de Javier, in formó sobre los hechos, que estos se dieron desde la noche del pasado día 2 de octubre, en que perdieron comunicación con ellos, iniciando de inmediato su búsqueda por parte de amigos y familiares en Soledad de Doblado.

Informaron que los dos jóvenes eran amigos y el día de los hechos asistirían al mismo convivio en la cabecera municipal, de donde ya no supieron más de ellos, incluso días después encontraron la motocicleta de uno de ellos en una comunidad, misma que fue asegurada por la Fiscalía, “Sólo eso han hecho”.

“Desde ese día no ha regresado a su casa, no tengo comunicación con él, su teléfono no contesta, manda a buzón y no tenemos respuesta, nos hemos estado moviendo pero no pasa nada, no vemos movimiento, nuestra preocupación es que no vemos que los estén buscando”.

Aseveraron que a pesar de haber denunciado y que se encuentra abierta la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Veracruz, ellos no han sido contactados o informados de alguna acción

También en Soledad de Doblado, el mismo día desapareció el director del Sistema DIF Municipal, José Luis Sánchez Montiel, quien también al parecer era conocido de estos dos jóvenes, por lo que podría tratarse de un mismo hecho o sus desapariciones estar relacionadas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.