Familia de joven agredida a martillazos teme que el agresor quede libre

A casi medio año de que la joven Karla Guadalupe T.P. fuera agredida a martillazos por parte de su ex pareja Ernesto “N” quien actualmente se encuentra detenido y vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa en Veracruz; familiares de la víctima temen que, al no haber fallecido Karla, cambie el delito y el agresor pueda salir en libertad.

Al respecto, la señora Corey Pulido Granda, madre de Karla Guadalupe, comentó que, al momento, desconocen el avance del proceso jurídico que atraviesa Ernesto “N”, lo cual, a ella y a su familia les mantiene en la incertidumbre, pues a la fecha se han enfocado a la recuperación de su hija, sin embargo, han escuchado de manera extraoficial que, la defensa de este sujeto busca modificar el delito, toda vez que Karla no falleció, esto con la finalidad de alcanzar alguna fianza y su libertad. En este tenor, se dijo preocupada de que ello pudiera suceder, pues ya de por sí han sido meses muy complicados para su familia y, ante tales versiones, revivió el temor por el hecho de que el agresor pudiera tener esta posibilidad.

“No tenemos ninguna noticia, lo único que sabemos es que supuestamente él sigue preso y que, en su momento, nos van a hablar, pero ninguna noticia y nosotros de parte de él nunca aceptamos ni un dinero, ni le pedimos ni nada porque yo la mera verdad lo único que quiero es justicia. Yo siempre lo he dicho: no quiero que esto quede impune porque él está peleando porque ella no murió, él quiere quedar como “intento de feminicidio” y es hasta donde yo me quedé que ha luchado el señor por salir libre de esto, pero, pues a como me contó Fiscalía no es posible. A mí me aseguran que va a quedar preso, pero yo sí quiero que lo condenen y pague, bien pagado lo que le hizo a mi hija (…) Yo tengo mucho miedo, te lo juro, que él salga, pues si ya una vez lo intentó, la segunda vez lo hizo con todas sus fuerzas que le dio los martillazos, por eso tenemos las fotos, tenemos todo”, afirmó la señora Corey.

Por tal motivo, la afligida madre hizo un llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se aplique todo el peso de la ley y Ernesto “N” no alcance la libertad, pues consideran que es un riesgo, no solamente para su hija y su familia, sino para otras mujeres.

También te puede interesar:

Asimismo, aseguró que, tras este condenable hecho, la vida de Karla y su familia ha cambiado considerablemente, pues, además de atentar contra su integridad, detuvo su crecimiento profesional, económico, personal y robó la tranquilidad de cada uno de sus integrantes.

Pulido Granda mencionó que su hija sigue sus tratamientos y está bajo supervisión médica, ya que su última cirugía fue el pasado mes de diciembre, luego de los seis martillazos que le propinó su agresor en septiembre pasado, lo cual, le generó diversas fracturas en el rostro y afectaciones motrices.

“Karla tiene ocho placas de titanio y una malla que le protege el cerebro. La pomada que usa ella para que se le quiten sus cicatrices cuesta 100 pesos y son tan chiquititas que sólo le alcanzaban para un día al principio, después me duró para dos días y ahorita para tres”, expuso la entrevistada.

Por su parte, comentó que, al momento Karla Guadalupe se encuentra bajo su cuidado y la protección de su familia en espera de su entera recuperación, en tanto, sigue sin trabajar, pero con la mejor actitud de salir adelante, inclusive, cuando se encuentre en condiciones de hablar, no descarta ofrecer una charla para compartir su experiencia y alertar a más jóvenes como ella para que no pasen por esta terrible situación, en la cual, casi pierde la vida.

Cabe recordar que, a principios de septiembre de 2021, Karla Guadalupe, de 27 años y oriunda del municipio de Cosamaloapan fue atacada, en su departamento de la colonia Zaragoza en este puerto, a martillazos por su exnovio Ernesto “N”, quien le provocó lesiones importantes en el cráneo, lo cual, la mantuvo varias semanas en estado de gravedad y, posteriormente, salvó su vida gracias a la atención médica y su actitud ante la vida.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.