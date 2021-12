Falta de señalización vial provocó accidente en Boca del Río

La falta de señalización vial en los límites de Boca del Río y Alvarado fue la principal causa que provocó que una pipa cargada con más de 40 toneladas de amoniaco se atorara en el puente ubicado frente a la plaza El Dorado, dijo Luis Exsome Zapata, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El entrevistado aseguró que el conductor de la pipa, no conocía la zona y se confundió ante la falta de señalamientos viales en la zona.

“Fue un tema del operador que se confundió, muchas veces nuestros operadores o los operadores de los camiones de los cuales como Canacar, representamos nosotros, la verdad es que no hay señalización, si tú pasas por ahí, no hay señalización y desgraciadamente este doble remolque se subió a ese paso desnivel porque porque no estaba la grapa, ahí había una grapa, donde restringían la capacidad y la altura de los vehículos, la quitaron y casualmente ayer la pusieron”, comentó.

El entrevistado aseguró que el incidente de la pipa con amoniaco, sucedió hace tres días y casualmente ayer martes al medio día, volvieron a colocar las grapas en los accesos al centro comercial.

“Ahí aplicaría la frase, una vez ahogado el niño, quieren tapar el pozo, eso se pudo evitar porque faltó que la autoridad competente en la materia, en el municipio boqueño en este caso, le exigiera al centro comercial que dejarán las grapas”, comentó.

Lamentó que, en esta zona, no se cuenta con la señalización requerida y por ello, desgraciadamente este doble remolque se subió a ese paso desnivel, pensando que era el acceso a la carretera de Paso del Toro.

“Se trató de una confusión y debe de estar señalizado para evitar estos incidentes”, comentó.

Destacó que es muy esporádico el paso de este tipo de pipas con material peligroso, por las zonas urbanas.

“Podrían transitar si hay un centro que requiera el material, si hay un centro de distribución, como una planta alimenticia o de cosméticos que no tenemos por aquí, por eso se me hace muy raro”, comentó.

Falta de señalización vial provocó accidente en Boca del Río

Concluyó que la falta de señalización es muy grave, sobre todo en esa zona, es decir, de Boca de Río hacia Alvarado, hay mucha confusión en la vialidad y es muy fácil que alguien que no es de la zona, se pueda confundir.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.