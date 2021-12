Fallo del TEEV, hecho histórico y complejo para Veracruz: Reyes Peralta

La revocación de la declaración de validez de la elección a la alcaldía del puerto de Veracruz por parte del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) es una decisión histórica y compleja, nunca antes vista en esta municipalidad, debido a que, además, se tuvo que resolver la remoción del Presidente Consejero del Organismo Público Local Electoral del municipio de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez, señaló el abogado penalista, Jorge Reyes Peralta.

De la misma manera, calificó como “extraordinaria” la sentencia aprobada por las magistraturas locales en torno a esta elección y felicitó a la y el juez que aprobaron este proyecto, toda vez que se trata de un acto de justicia social al pueblo veracruzano y fue apegada a derecho, pues esta elección se vició desde el momento en que se quiso imponer a un candidato que no reunía los requisitos constitucionales para contender como fue el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez.

“El proyecto que fue discutido y aprobado por mayoría de votos, significa que se anula la elección del puerto de Veracruz que, en una decisión histórica, jamás había sucedido en el municipio, que se anulara una elección y que se hubiera desarrollado una elección con la complejidad de un funcionario que, por cierto, también en las resoluciones y en los recursos, ha sido depuesto de su encargo y desde luego tendrán que fincarle responsabilidades penales también” expuso en entrevista.

El jurisconsulto explicó que, tras este fallo del TEEV, la parte que se sienta agraviada, recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).

¿QUÉ SIGUE TRAS RESOLUCIÓN DEL TEEV?

Asimismo, consideró que es muy difícil que con toda la serie de argumentos y pruebas existentes que cambie el sentido de la resolución, por lo que, tal como lo dispone el TEEV, se vincula al OPLE para que se haga una nueva elección, así como al propio Congreso del Estado de Veracruz para que designe un Consejo Ciudadano, el cual deberá estar instalado el próximo 1° de enero, en tanto se desarrolla una nueva elección, a fin de que el ayuntamiento porteño cuente con autoridad.

Igualmente, Reyes Peralta externó que el plazo para que se resuelva la elección es “fatal”, ya que le deben dar tiempo a la Legislatura Local para que sesione y designe al Consejo Ciudadano, lo cual deberá suceder antes del 31 de diciembre, es decir, consideró que en 10 o 15 días tendrían que estar resueltos ambos recursos.

“Es lo que sigue legalmente: Se anula la elección, convocan a nuevas elecciones, nombran a un consejo ciudadano y es el que funge hasta que sea declarada válida la elección. Esperamos que esto sea antes del 31 de diciembre, sería el plazo fatal porque el 1 de enero debe estar constituido ya un Consejo Ciudadano que será el que administre el ayuntamiento de Veracruz y hasta que se convoque a elecciones, se elija a uno nuevo y asuman los ganadores de esa elección, los ediles de ese ayuntamiento”, confirmó el letrado.

En este tenor, el jurista mencionó que, en el caso que las partes inconformes recurran a la Sala Regional y el fallo no les favorezca y desean ir a la Sala Superior, no todo es reclamable en esta última, por lo que esta podría decidir, ante las dos resoluciones, ya no darle curso a ese último recurso.

¿QUIÉNES CONFORMARÁN EL CONSEJO CIUDADANO?

El abogado veracruzano comentó que será decisión de las y los 50 legisladores que integran el actual Congreso Local, la designación de las personas que integrarán el Consejo Ciudadano, considerando los méritos, trayectoria y honorabilidad de cada una.

Al respecto, el integrante del Corporativo 2023 reveló que quienes formen parte del Consejo Ciudadano contarán con las facultades legales propias de un edil y como si hubieran sido electos constitucionalmente y que han funcionado en otros municipios en otras entidades de la república mexicana.

“La ciudad de Veracruz tiene una cartera de ciudadanos muy honorables que estarían encantados de servirle a Veracruz, por su cariño al puerto y gente de probada solvencia moral. Por ejemplo, está quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la ANCER, Manuel Urreta, una gente valiosa que podría conformar este consejo. Hay muchísimos ciudadanos muy valiosos y obviamente decirles a ellos si aceptarían el honroso encargo de representar a Veracruz”.

Por otro lado, el presidente emérito del Colegio Nacional de Abogados Penalistas indicó que, en caso de realizarse elecciones extraordinarias, serán los partidos políticos quienes decidan si presentarán a las o los mismos candidatos o recurran a nuevos elementos.

