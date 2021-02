La tarde de este sábado, familiares dieron a conocer sobre el fallecimiento del ex Rey del Carnaval de Veracruz del año 1990, Eligio Campos Valerio, mejor conocido como “El Señor Barriga” debido a complicaciones por Covid-19.

Al respecto, su sobrino Ignacio Campos Avilés mencionó que hace unos días se enteraron que su tío se enfermó a consecuencia del virus del SARS-CoV-2, poniéndose en manos de los médicos de manera inmediata, sin embargo, la noche de este 05 de febrero perdió la batalla contra este mal.

“Fue muy rápido porque hace tres días me habló un primo de él para darme la noticia que estaba contagiado (…) Ayer me habló que falleció en la noche, como a las 10 pm” detalló el joven.

Lo informaron sus familiares

Platicó que “El Señor Barriga” radicaba desde hace algunos años en la ciudad de Monterrey, al norte del país, y con frecuencia arribaba a este puerto jarocho para visitar a su familia, por lo que será en aquel municipio donde será velado y sepultado.

Igualmente, Campos Avilés dijo que el ex rey trabajó como agente de tránsito por algunos años y en la Panadería “La Espiga de Oro” ubicada en Serdán entre Circunvalación y Constituyentes.

Ya que se trataba de un negocio familiar dirigido por su padre del mismo nombre y apellido, a la cual modernizó y dio impulso.

Actualmente, se dedicaba al comercio en su localidad y con frecuencia viajaba a otro punto fronterizo en donde otro de sus hermanos tiene una panadería.

Asimismo, reveló que contaba con 61 años de edad y siempre se caracterizó por ser una persona muy carismática, trabajadora, inteligente y con un gran número de amigos, por lo que su partida deja con una gran pena a su esposa y cuatro hijas, a diversos ex reyes, así como a todas las personas que lo conocieron.

Fallece por Covid el “Señor Barriga” ex rey del carnaval de Veracruz

“Él formó parte de la historia de Veracruz siendo rey. Él fue una persona demasiado alegre como todo veracruzano (…) Era una persona muy respetuosa, muy alegre, trabajadora, siempre muy inteligente y muy querido más que nada” externó Ignacio Campos.

Te puede interesar:

En las redes sociales de “El Señor Barriga”, familiares y amistades publican condolencias y muestras de apoyo por el sensible deceso del ex soberano, tales como la ex reina de la fiesta del mismo año, Mercedes Sánchez, quien expresó: “Descansa en Paz Eligio Campos Valerio …. mi querido Rey”; de la misma manera, en la página oficial del Comité del Carnaval de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen