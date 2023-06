Facultad de Nutrición de la UV, rindió homenaje póstumo al Dr. Raúl Antonio Díaz Vega

Un conmovedor homenaje póstumo rindió la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV), al Dr. Raúl Antonio Díaz Vega, fallecido el pasado 9 de mayo de este año.

Carolina Palmeros Exsome, directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV), recordó que el Dr. Díaz Vega, representaba una pieza clave para la Facultad de Nutrición, por su amplia experiencia en el área, y por ser un excelente compañero, amigo y consejero, para el cuerpo docente y alumnos.

“Les puedo decir que fue un gran compañero, gran amigo y un gran consejero, porque al Dr. Díaz Vega, él sabía muy bien lo que le convenia a esta facultad, él sabia muy bien en qué momento teníamos que establecer alianzas, en que momento teníamos que luchar”, comentó.

Recordó que el año pasado, se le otorgó al Dr. Díaz Vega, un reconocimiento por su trayectoria académica de más de 20 años, en la Facultad de Nutrición.

Por su parte, Raúl Díaz Díez, hijo del Dr. Raúl Díaz Vega, durante su intervención en la ceremonia recordó así a su padre, a través de un conmovedor mensaje:

“Les confieso que cuando recibí la noticia de este homenaje a mi padre, muchas emociones me abordaron, tristeza, dolor, pero sobre todo me llené de mucho orgullo y felicidad, el decidir varios días sobre que sería correcto decirles, con que énfasis y tono, cuales serian las palabras correctas, por este gesto, concluí que debería de hablar de la generosidad de mi padre y la disciplina, cada vez que lo veía levantarse muy temprano, muchas veces de madrugada para ir a trabajar a su amada facultad de nutrición, como absorbí de él, como servir a los demás y no servirse de ellos, entender la importancia de conducirse con humildad y con trato amable, como alguna vez me decía “lo cortes no quita lo valiente”, el tener claro que cuando te dedicas a lo que te gusta, tu trabajo es la oportunidad de crecer con pasión, aprendí de él, la diferencia de terquedad y tenacidad o perseverancia, cuando de niño lo acompañaba a diferentes empresas y proyectos que decidía emprender, me gusta pensar y decir que heredé de él, esa gran capacidad de dialogo, como método para la solución de conflictos, el gran arte de mediar sin que las pasiones de las partes se desborden, para lograr celebrar acuerdos como él lo lograba muy seguido”, dijo.

Facultad de Nutrición de la UV, rindió homenaje póstumo al Dr. Raúl Antonio Díaz Vega

Agregó que “aprendí la importancia de lo que vale y significa estar, el acompañar, algo que para desde muy pequeño veía a mi papá que era hacerse presente cuando alguien querido o cercano lo pasaba mal, él siempre decía hay que ir, aunque sea un rato, porque hay que acompañar por si algo se ofrece, para mí padre la familia lo era todo, mis hermanas y yo, no podemos tener ninguna duda, sobre que mi padre nos amó, procuró, enseñó y cuidó, hasta el último día de su vida, para con mi madre, sus hermanos, sobrinos y nietos, siempre presente, siempre fomentando la unión y la convivencia con todos”.

En la ceremonia estuvo presente Felipe Verdalet Guzmán, secretario general regional del Fesapauv, en representación de Enrique Levet Gorozpe, secretario general del estatal del Fesapauv, el Lic. Raúl Díaz Diez, hijo del Dr. Raúl Antonio Díaz Vega, así como Diana Ramírez Briano, secretaria académica de la Facultad de Nutrición, entre otras autoridades de diferentes facultades de la Universidad Veracruzana, en la región Veracruz-Boca del Río.

