Extrabajadores de SAS mantienen plantón a las afueras del Palacio de Medellín

Desde la noche de este domingo 28 de mayo, personal del extinto sindicato del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), “José Azueta”, inició un plantón permanente a las afueras del Palacio Municipal de Medellín de Bravo.

Tras la marcha pacífica que se realizó la mañana de este domingo y que inició desde la localidad de El Tejar, personas que pertenecieron a la antigua administración del agua en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, se instalaron en explanada del Ayuntamiento, donde aseguran se concentrarán de forma permanente hasta lograr la disolución de las concesiones de agua a las empresas privadas.

El diputado local, Magdaleno Rosales Torres, quién también participó en la marcha, rechazó que se esté buscando una confrontación.

No obstante, subrayó la urgencia de que al menos a los trabajadores se les entregué su liquidación, ya que esto además del problema laboral ha afectado a cientos de familias.

“Angélica Navarrete, líder del sindicato de SAS y un servidor fuimos los que organizamos el evento, y ella estuvo ahí con todo sus sindicato. Mucha gente jaló del SAS y familia de los afectados, que no les han pagado sus liquidaciones, son afectados laborales, más de 7 años llevan en problema y no les han pagado su liquidación ni nada, esa manifestación fue una manifestación pacífica que hicimos en domingo para no buscar la confrontación con los Ayuntamientos. En la asamblea este domingo la señora Angélica por votación decidieron quedarse en plantón permanente, hasta que el alcalde y el Cabildo manden solicitud de revocación del contrato con Grupo MAS, hasta ese momento se van a quitar, mientras van a estar todos los días, día y noche ahí, se están turnando de 25 (personas) en las noches, los días hay hasta 40 o 50 personas ahí en el plantón”.

Cabe destacar que la marcha de este domingo congregó a más de 2 mil personas, quienes se encuentran inconformes por la privatización del agua en los municipios de Veracruz (Grupo MAS), Boca del Río (CAB) y Medellín de Bravo (Urbanizadora Medellín).

En la marcha también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín; el diputado con la comisión de Agua, Fernando Arteaga Aponte; y los diputados Elizabeth Cervantes, Adriana Esther Martínez, Magaly Armenta Oliveros, Gisela López López, entre otras organizaciones de lucha contra la privatización del agua.

