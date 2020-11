Extrabajadores de SAS exigen reinstalación de mil trabajadores

Tras la cancelación de la audiencia el pasado 4 de junio por la pandemia del COVID-19, extrabajadores del desaparecido Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) nuevamente salieron a las calles a protestar de manera pacífica; y realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones del Grupo MAS, ubicadas en la calle de Santos Pérez Abascal, del fraccionamiento Moderno de esta ciudad.

Los quejosos eran encabezados por la líder sindical, Angélica Navarrete Mendoza, quien aseguró que su movimiento aún sigue en pie de lucha.

“Hasta hoy no ha habido nuevo señalamiento de fecha de audiencia, pero seguimos en nuestra lucha. Hoy salimos a manifestarnos también por las declaraciones del ex gobernador Javier Duarte, que está diciendo que a él le ordenaron que estas empresas como Odebrecht, entraran a operar a Veracruz; y nosotros venimos a exigirle que diga también quien lo ordenó privatizar el servicio del agua y entregar el agua de los veracruzanos a empresas extranjeras como lo es Odebrecht y que solo vinieron a servirse del dinero y que no han invertido ni un solo peso, engañaron a los veracruzanos”, comentó.

La entrevistada aseguró que la llegada de empresas extranjeras como Odebrecht, supuestamente para lograr la modernización del sistema de agua, ha sido un completo fracaso; esto debido a que el servicio continúa siendo deficiente ante la nula inversión.

“Engañaron a los veracruzanos porque el servicio es peor, tenemos un drenaje deficiente, un agua que no está siendo clorada; aunque los ayuntamientos se empecinen en defender esta empresa, nada de lo que prometieron se está cumpliendo”, comentó.

Destacó que existen motivos suficientes, para cancelar el título de concesión del Grupo MAS; y que el agua sea administrada por los municipios, estado o federación.

En específico, los ex trabajadores del desaparecido SAS exigen que se respeten sus derechos laborales al ser despedidos injustamente el pasado 16 de julio 1016.

Por ello, exigen la reinstalación de los mil trabajadores despedidos, sustitución patronal y la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Dejó en claro que aún siguen rechazando la liquidación.

A la lucha se siguen sumando alrededor de 40 trabajadores de confianza, que también exigen su reinstalación.

