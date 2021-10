Extienden el “Mes del Testamento” hasta el último día de noviembre

Con la finalidad de seguir apoyando a la economía de las familias que pretenden heredar sus bienes, dando certeza jurídica a su última voluntad, la Notaría Pública Número 1 extenderá a todo el mes de noviembre el programa el “Mes del Testamento” que tradicionalmente se lleva a cabo el mes de septiembre de cada año.

Al respecto, el abogado Gustavo Sousa Escamilla, titular de dicha notaría, explicó que en esta extensión del programa se contará con los mismos beneficios que en los meses septiembre y octubre, esto ante la demanda por parte de las personas que desean realizar dicho trámite.

Asimismo, indicó que en estos dos últimos meses han atendido a 110 personas y reconoció que han tenido bastante carga de trabajo gracias a este programa.

En el cual, más que una remuneración hacia este sector, es un servicio social que realiza el notariado nacional desde hace aproximadamente una década.

“Todo el mes de septiembre y ahora, gracias a la participación de la gente y al entusiasmo con el cual vieron esta promoción se amplió al mes de octubre, sin embargo, nosotros en la Notaría N° 1”.

“Ya le indiqué a mi personal que vamos a ampliar el plazo también al mes de noviembre porque hay muchas personas que no han podido hacer su testamento porque no hemos podido agendarlos”.

Destacó que uno de los beneficios consiste en aplicar costos muy bajos a quienes tramiten este documento, que oscila en aproximadamente en mil 800 pesos.

Aunado a ello, consideró oportuna esta ampliación del programa toda vez que este período de pandemia por covid-19 ha sensibilizado a más familias a dejar ordenados legalmente sus bienes, por lo cual, la notaría a su cargo se suma a esta causa.

“Sobre todo porque, con el problema de la pandemia, hay muchas personas preocupadas que, Dios no lo quiera, pueden enfermar, pueden caer en el virus del covid y que no están preparados con un testamento para poder dejar en orden todas sus cosas. El testamento, como se ha dicho siempre, es heredar bienes y no heredar problemas”.

Souza Escamilla reconoció que la demanda de testamentos en este año fue mayor con relación a la cantidad solicitada en 2020 y se prevé que con la ampliación espera que en noviembre la cifra se incremente.

Igualmente, expuso que este tipo de trámites lo realizan mayormente las personas de escasos recursos.

El notario público reconoció que es muy frecuente que haya problemas entre los herederos cuando no hay un testamento de por medio, por lo que recomendó a las personas que aprovechen este beneficio y se eviten conflictos familiares.

