Exsome: Tribunal Electoral muestra la corrupción y mentira dentro del panismo porteño

El candidato por la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome destacó que el Tribunal Electoral demostró la corrupción y la mentira dentro del panismo porteño

El resultado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su sala regional de Xalapa comprueba que los panistas son corruptos y mentirosos; en Morena combatimos la corrupción y la mentira, declaró el candidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata.

El aspirante a la presidencia del municipio más importante en estado, invitó a las personas que tienen en sus manos la oportunidad de transformar Veracruz, el próximo seis de junio, que no permitan que los gobierne la corrupción y la mentira.

“Tienes dos opciones, los corruptos y mentirosos o los que combatimos la corrupción y la mentira. Este 6 de junio vota 3 de 3 por Morena”, declaró Exsome Zapata.

Puntualizó que como integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), trae consigo los principios y valores que promueve esta institución, y con los cuales se ha conducido en su vida profesional.

“Son cosas que siempre hemos propuesto y traigo consigo en el ADN: No mentir, no robar, comportarte bien, trabajar con las mejores personas, que no haya nepotismo y no traer a los amigos, que no metas a los familiares, que se tomen las mejores decisiones y no intereses particulares o de grupo”, expresó.

Exsome Zapata, hizo hincapié en que será el único candidato que cumplirá con este compromiso, sin la necesidad de firmarlos.

Construcción de viviendas, generador de empleos

En un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) en donde manifestó sentirse como en casa.

Además, Ricardo Exsome Zapata, habló sobre la conformación de la Dirección de Regularización de la Tenencia de la Tierra Municipal que permita la regularización de colonias y fraccionamientos.

La falta de vías de comunicación y servicios públicos impide que diversas zonas del municipio estén olvidadas, además de buscar el mejor programa catastral para el municipio.

Ricardo Exsome Zapata recibió las propuestas en pro de mejorar el municipio, por parte del presidente de este organismo empresarial, Jorge Miguel Sosa Zamudio.

Respaldo de colonos a Morena

Ricardo Exsome Zapata sigue sumando más personas a su proyecto de reconstrucción de Veracruz; ciudadanos de las colonias Heriberto Jara y El Coyol, ubicada en la zona poniente del municipio, expresaron las deficiencias en servicios públicos por parte de la presente administración municipal.

Los integrantes de la planilla de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” para la alcaldía de Veracruz, han manifestado que apoyarán las propuestas del candidato a la presidencia municipal porteña, Ricardo Exsome, para sacar a Veracruz del rezago en infraestructura en la que se encuentra.

