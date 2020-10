Expresidenta del Poder Judicial de Veracruz estalla contra Eric Cisneros

Expresidenta del Poder Judicial de Veracruz estalla contra adversarios.

A pesar de que Sofía Martínez Huerta está nombrada y ratificada por el Pleno, fue destituida de su cargo a pesar de estar protegida por la Ley Orgánica. Sobre ello, Martínez declara que la persona que influyó en lo anteriormente dicho fueron autoridades del Gobierno de Veracruz. Concretamente señala a Eric Cisneros, quien además ha estado amenazándola.

El argumento de los Magistrados del Tribunal Superior de justicia fue que existen múltiples omisiones cortesía de Martínez Huerta. Quien se mostró negativa para combatir el retiro forzoso de magistrados, implementar la “justicia digital” e incluso fue señalada de usar recursos indebidamente.

Martínez declaró: “El que tenga que pagar, lo va a pagar” sobre el secretario de Gobierno Eric Cisneros. Pero también refiriéndose al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Javier Gómez Cazarín.

Sofía Martínez Huerta expresó que lo ocurrido es ilegal diciendo; “Yo aún me sigo denominando presidenta del Tribunal Superior de Justicia”. Además, destacó que desde que el secretario de Gobierno llegó, todo ha ido en contra del CJF del estado. Incluso aseguró que el gobierno en turno pretende borrar documentación sensible.

Después de afirmar que alguien la ha estado amenazando en un bombardeo diario, subrayó “Esto es muy delicado. Yo no me voy a prestar a malas acciones, mi trabajo de 26 años ha sido honorable y no hay prueba que demuestre lo contrario. Estoy tratando de hacer mi trabajo, pero no me dejan. Es un bombardeo diario”.

“Yo los denuncio públicamente para que estas personas sean sancionadas” dijo. “Porque no es posible que, en un día inhábil, arremetan contra la institución y la tengan sitiada. No me voy a dejar. Aún esté sitiado, no voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer”, agrega Sofía Martínez.

Después solicitó el apoyo del presidente López Obrador para que entienda la situación que está viviendo el estado.

