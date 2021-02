Experto contradice pronóstico del 5% de crecimiento económico en México

Expertos contradicen el pronóstico del gobierno de México sobre el crecimiento económico en México de un cinco por ciento

El gobierno de la república está siendo muy optimista al replicar que en este 2021 habría un crecimiento económico hasta del 5% en México, esto luego de considerar que su estrategia en la materia es eficaz pese a la crisis generada por la pandemia por Covid-19, afirmó el doctor en Finanzas Públicas, Jorge Antonio Acosta Cázares.

Recordó que de acuerdo con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial estiman que el crecimiento de este año para el país sea de entre un 3 o hasta un 4%.

Sin embargo, explicó que, en términos de política macro económica, que es uno de los documentos que se tiene que presentar para la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, se manejaba también entre un 3.5 a 4%.

Expertos califican de “optimistas” las declaraciones del presidente

“Quiero decirle que nuestro presidente es una persona muy optimista (…) Entiendo que este pronóstico que hace él puede ser producto de una asesoría (…) Hace como 15 días el Banco Mundial reenvió una modificación, según los criterios de cómo se está comportando la economía, y dicen que podría crecer hasta un 4% eso es lo que nos dicen”.

El también académico y coordinador de Vinculación de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz expuso que uno de los factores que precisamente no están tomando en cuenta es la pandemia, ya que no es medible como la inflación pero que sí está afectando el panorama económico nacional.

“La pandemia es una variable no económica, no la podemos medir, podemos hacer ciertas inferencias, pero no es una variable que esté directamente controlada en lo que es política económica”.

Doctor en Finanzas Públicas, Jorge Antonio Acosta Cázares. Foto: Alina Krauss

En este tenor, el también integrante del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz expuso que hasta que no esté completamente controlado el tema de la pandemia el crecimiento no será tan favorable como se desea.

Sin embargo, explicó que esta confianza por parte del ejecutivo federal de lograr el 5% de avance se podría deber a la influencia de la variable que representan las remesas de trabajadores mexicanos que están en EEUU y que al llegar a México permiten a 10 millones de familias de este país tener recursos para consumir.

Expertos contradicen pronóstico del 5% de crecimiento económico en México

Otros de los elementos serían el apoyo que brindan los programas sociales, sin embargo, esos son momentáneos, ya que no podría considerarse un progreso, pues estos habitantes a los que le llega este beneficio no cuentan con dinero para consumir, lo cual, no incide en la inversión.

Por lo que para cerrar el círculo se requiere que haya capital para el consumo para que también haya inversión, aunado a ello, tampoco hay una política clara de parte de la federación para atraer a los inversionistas.

“Incluso, se redujo el año pasado en un 11.7% la inversión tanto nacional como extranjera, esto implica que haya dinero pero que no haya los suficientes productos o no hay la suficiente inversión para tener producción que genere empleo para reactivar la economía”.

Sobre el crecimiento real

El doctor Acosta Cázares detalló que este crecimiento estimado para este año, parte del hecho de que la economía no se ha levantado en los dos últimos años de gobierno, por lo que su avance resultaría apenas un bálsamo para ir alcanzando los niveles mínimos de antaño.

Pues recordó que en 2019 se tuvo un registro de 0.1%, mientras que en 2020 también fue negativo porque la economía no creció sino decayó en términos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Vamos a suponer que en los dos últimos años cayó un 9% la economía. Si nosotros la recuperamos 5% va a ser sobre la cantidad ya caída, entonces, las estimaciones son, que para volver a la economía que teníamos a finales de 2018, esta se estará recuperando para el 2025 o 2026 y así volveríamos a estar más o menos como estábamos a finales de 2018”.

Agregó que ese crecimiento del 5% sería sobre la base de cálculo del avance del 2020, no con la de hace tres años.

Panorama para México

El analista comentó que en los últimos 30 años la economía del país se ha basado en un modelo neo liberal, lo que implica que la economía se moverá a partir de los que hagan las empresas privadas.

Por lo que el gobierno debe brindar las condiciones para que eso suceda y desafortunadamente, esta nueva administración federal no cuenta con una política clara, lo cual, ha ido en detrimento de las finanzas de México.

De la misma manera, la población deberá coadyuvar a sus propias economías, aplicando ajustes y procurando la permanencia de su fuente de empleo.

