Exigen justicia para niña que fue abusada por su padre

Ciudadanos marcharon la tarde de este miércoles, para exigir justicia y la detención de Eduardo T.B., sujeto denunciado y con una carpeta de investigación abierta, por el delito de abuso sexual en agravio de su hija de 10 años, el sujeto había sido detenido la noche de este martes cuando intentaba llevarse a la fuerza a la menor, posteriormente quedó libre y ahora temen que escape.

Liliana Natali, madre de la menor, explicó que hace 2 años atrás aproximadamente comenzó a trabajar, para llevar dinero a su hogar, ya que su pareja en ese momento se quedó sin trabajo, al estar desempleado, él sujeto señalado se quedaba solo a cargo de su hija y otro niño, situación que aprovecho para cometer el abuso.

Fue el pasado 23 de octubre del año 2021, cuando la menor confesó los hechos del abuso sexual a su madre, indicando que no lo había hecho antes, debido a que su papá la tenía amenazada de matarla a ella y al resto de su familia, si decía algo, el 25 de octubre procedió con la denuncia.

También te puede interesar:

A más de cinco meses y luego de haber pruebas y haber entregado todo lo necesario, lo único que le han dicho a la madre de la menor es que “espere”.

“Me dijeron que esperara solamente, pero yo creo que ya no se trata de esperar solamente, ya son 5 meses de desesperación, y yo creo que ya no es de esperar, ya es de agarrar porque anoche lo soltaron y no se me hace justo que él ande libre, sabiendo que mi hija está dañada y yo también como madre” sentenció.

La manifestación inició en Lomas de Río Medio 4 y terminó en el puente de Torrentes, en donde las personas pegaron sobre la estructura de este lugar, algunos de los cartelones y fotos, con los que se habían manifestado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen