La Red Nacional de Familias de Periodistas Asesinados y Desaparecidos de México, exigió al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, cumpla con la disculpa pública que iba a ofrecer a los familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en la entidad veracruzana, que iba a realizar el pasado 7 de junio, dijo Griselda Triana, coordinadora nacional.

La entrevistada aseguró que el estado de Veracruz, tiene una deuda con las familias de los periodistas asesinados, porque no hay acceso a la justicia, pero también porque pasan al olvido y desapercibidas por las autoridades.

“Un ejemplo claro de ello es el compromiso que el gobernador del estado de Veracruz, hizo hace algunas semanas, con las familias de periodistas, no se cumplió, el gobernador de Veracruz, hace unas semanas se comprometió a ofrecer una disculpa pública a los familiares de periodistas desaparecidos y asesinados y no se cumplió, la fecha era el 7 de junio, entonces obviamente no ofreció ninguna disculpa pública ni notificó a las familias porque no se llevo a cabo este acto”, comentó.

La entrevistada dijo que esto solo habla que para las autoridades las familias de periodistas asesinados son un cero a la izquierda.

Exigen disculpa pública al gobernador Cuitláhuac García, para familiares de periodistas asesinados

Además de ser coordinadora nacional de la Red de Tejidos Solidarios que es la Red Nacional de Familias de Periodistas Asesinados y Desaparecidos de México, Griselda Triana, fue esposa de Javier Valdez, periodista asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán.

“Como familiar de un periodista asesinado he vivido todos los obstáculos y estoy segura que pasamos la totalidad de las familias, creo que tenemos que exigir al gobierno de Veracruz, que voltea a ver a las familias, es un recordatorio donde hizo tal compromiso y que no lo cumplió, me parece una falta de respeto y una burla, para las familias de los periodistas asesinados”, comentó.

Destacó que la Red de Tejidos Solidarios que es la Red Nacional de Familias de Periodistas Asesinados y Desaparecidos de México, estará acompañando a todas las familias que lo requieran, sobre todo de cumplir con los compromisos que se hacen.

La reunión donde supuestamente se concretó realizar la disculpa pública, fue el pasado mes de abril, en la Casa del Gobernador, donde acudieron 18 familias de periodistas asesinados y desaparecidos, así como de la ONU, CNDH, Secretaría de Gobernación y de la FGE.

