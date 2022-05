Exigen apoyo de la SEV para rehabilitar red eléctrica en primaria de Veracruz 

Padres de familia de la escuela primaria “Juan Malpica Silva” de esta ciudad solicitaron el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para rehabilitar las instalaciones eléctricas del plantel con la finalidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les otorgue el servicio.



Los padres de familia, quienes se manifestaron con un bloqueo afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en Cuauhtémoc y Alcocer, dijeron que requieren 20 mil pesos para adecuar las instalaciones eléctricas de la escuela primaria para restablecer el servicio, recursos que carecen.



Beatriz Adriana Jiménez, representante de los padres, refirió que carecen del servicio eléctrico en el plantel educativo desde hace más de una semana, lo cual obligó a la suspensión de clases, ya que el calor resulta insoportable debido a las altas temperaturas que se registran en la zona.

“No tenemos los recursos para pagar esa cantidad, queremos que las autoridades volteen a vernos, que nos apoyen, nos han dejado abandonados, tanto en robos, tenemos un techo fracturado, nada, no quieren saber nada de la Malpica Silva”, expresó. La entrevistada explicó que el robo y una quema afectaron la instalación eléctrica de la escuela, motivo por el cual se quedaron sin el servicio.



Según la madre de familia, el caso se reportó a la CFE, pero el personal de la dependencia federal concluyó que la rehabilitación de las instalaciones eléctricas le compete a la escuela.



“Es un servicio particular, pero como escuela no tenemos los recursos para cubrir dicha cantidad, ¿qué es lo queremos? Que la delegación nos apoye, en la escuela tenemos más de 500 alumnos y ya todos estábamos regresando a clases, ya se estaba con las clases normal, pero ahorita sin luz no podemos hacer nada”, remató.

