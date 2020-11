Integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) exigieron la intervención de la Secretaría de Salud para que intervenga y evite que el Grupo MAS siga realizando cortes de agua durante la pandemia. Estuvieron encabezados por Jesús López Peña, encargado del área de Acción Ciudadana de Boca del Río.

Les cortan el servicio a las 5 de la madrugada

El entrevistado aseguró que los cortes de agua se están realizando a las cinco de la mañana, por cuadrillas del Grupo MAS de hasta 15 trabajadores que sólo amedrentan a los propietarios de la casa o terreno.

“Le queremos pedir a la Secretaría de Salud que frene esos cortes de agua, ya que están provocando una epidemia dentro de las casas; si me pides que me lave las manos, me están cortando el agua, esto va en contra de la salud de la ciudadanía”, comentó.

Destacó que el pasado 2018, el Movimiento Civil Independiente solicitó un análisis del agua y salió negativo, al igual que otra prueba solicitada en 2019, que también salió negativa.

“Debajo de los niveles administrativos de la Secretaria de Salud, está la regulación sanitaria, esa oficina está extendiendo un documento que presentan las empresas como el Grupo MAS, como si fuera un certificado del agua, pero no es un certificado, sólo es un comparativo del agua”, comentó.

Exigen a Grupo MAS frenar cortes de agua durante pandemia

Ante esta situación, el MOCI está denunciando una supuesta corrupción al interior de la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número Ocho.

“Debajo de la estructura administrativa, hay corrupción, están extendiendo documentos que no tienen validez ante Profeco, pero ellos lo presentan como un documento certificado por esa secretaría, esto quiere decir que abajo si hay corrupción, a los verificadores de la comisión de salud de la Jurisdicción Sanitaria Número Ocho, posiblemente les está dando dinero esta empresa para que saquen este documento”, comentó.

Lamentó que la Secretaría de Salud, en 18 meses de lucha del MOCI, no se haya manifestado en contra de los cortes de agua que afectan la salud de los veracruzanos.

Se exige que se realice una investigación para detectar dónde se están emitiendo estos documentos, por lo que ya se solicitó a la Contraloría del Estado, para que realice una auditoria administrativa y detectar así este foco de corrupción. Actualmente varias familias no cuentan con agua ni para lavarse las manos.

