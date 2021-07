Exigen a AMLO en Boca del Río solución al desabasto de medicamento oncológico

Un grupo de madres de niños y niñas con cáncer se presentó la tarde de este sábado a la sede del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) en el municipio de Boca del Río, donde se registraba la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; quieren que el mandatario las escuche y resuelva de una vez por todas el problema de la escasez de fármacos oncológicos y garantice la continuidad de los tratamientos de casi 80 infantes afectados por esta situación en el municipio de Veracruz.

Madres de niños y niñas con cáncer llegan al IVD

Cora de Jesús Rodríguez reveló que su presencia en ese punto se debe a que no han resuelto su problemática y se encuentran ya desesperadas ante tal situación, pues está en juego la vida de sus hijas e hijos; así también, comentó que esta vez, acudió un grupo pequeño de mamás, toda vez que muchas de ellas se encuentran atendiendo a sus pequeños, varios de ellos, internados.

“Para hacerle la petición de lo que son los medicamentos para los niños y niñas con cáncer aquí en la torre pediátrica (…) Que nos apoye para que nuestro secretario de Salud haga algo para darnos la cara y vaya a esa reunión y nos dé nuestros medicamentos y, posteriormente, que hable con Cuitláhuac para que nos den la respuesta ya inmediata a nuestros tratamientos”, dijo la entrevistada.

Te puede interesar:

Igualmente, la representante de las madres afectadas, recordó que el pasado miércoles en la Mesa de Diálogo que sostuvieron con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en la Ciudad de México, se comprometieron a que el próximo lunes 26 de julio podrán acercarse al Hospital Infantil de la avenida 20 de Noviembre para que les surtan sus medicinas.

“El secretario de Salud nunca tiene tiempo para los niños con cáncer”

“Nos reunimos, estuvieron autoridades de Xalapa, posteriormente a eso, estuvo el director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Avelino Guardado (…) el secretario de Salud nunca tiene tiempo para los niños con cáncer, él no estuvo y, se comprometieron a que iba a haber medicamento el día viernes. Al día de hoy (sábado) sigo esperando la respuesta es la cantidad de medicamentos, no sabemos si en realidad van a llegar o no y para el lunes se supone que ya va a haber medicamentos en farmacia”.

Añadió que como parte de estos acuerdos contenidos en la minuta del pasado 21 de julio, un lote de medicinas estaría llegando este fin de semana a Veracruz y al momento, lo único con lo que cuentan es con la promesa, por ello, este sábado están pidiendo al presidente del país, las apoye para poner fin a este conflicto.

Exigen a AMLO en Boca del Río solución al desabasto de medicamento oncológico

Para concluir, la señora Cora advirtió que mantendrán la espera hasta el lunes, de lo contrario continuarán las protestas hasta que haya una solución definitiva, pues al momento, no están cumpliendo.

“Por eso estamos aquí. Nos preocupa mucho el que no haya medicamentos oncológicos para nuestros niños”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.