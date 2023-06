Exige justicia hija de Milo Vela, periodista asesinado hace 12 años en Veracruz

Al cumplirse 12 años del asesinato del periodista Miguel ángel López Velasco, más conocido como Milo Vela, su hija Jazmín López Solana, exigió justicia para su padre, debido a que solo prevalece la impunidad en la entidad veracruzana.

“Sí, prevalece la impunidad, no hay hasta el día de hoy, sentenciados y desde el momento que todo esto pasó, no hubo un levantamiento de cuerpo, como debería haber sido”, comentó.

La entrevistada aseguró que hace 12 años, no solo perdió a su papá, también a su mamá y a su hermano menor, quienes fueron asesinados al interior de su domicilio.

Recordó que han pasado varios gobiernos estatales y diferentes fiscales y nadie ha logrado resolver nada, solo saben dar un paracetamol, para aliviar el dolor de las familias, pero nunca hay justicia.

“La última vez, la fiscal con la que tuve acercamiento, me dijo que ella ya había visto el proceso y el expediente y no sabía nada de lo que yo le estaba hablando, es la realidad, solo un paracetamol, un alivio para guardar el dolor, pero en realidad no hay una justicia”, comentó.

Entrevistada durante la colocación de una ofrenda floral, en la placa en honor a su papá, ubicada a las afueras de Bachilleres de Veracruz, Jazmín López Solana, hija del periodista Milo Vela, relato lo difícil que ha sido recuperar su vida, después del asesinato de su familia.

“Mi hermano estuvo en el exilio por más de 11 años, yo me quedé en Veracruz, hui en su momento de aquí, hubo desplazamiento, y el recorrido no ha sido fácil, ha sido de angustia, ha sido de malos tratos de las autoridades, de dar la espalda de los familiares, no solo de nosotros, sino de Yolanda Ordaz, de Memo, Mariachi, Moisés, que son los que he podido convivir, al igual que los de allá de Xalapa, Báez, María Elena”, comentó.

“Nunca, nunca nos dieron ni siquiera un juicio digno para un ser humano, nos hicieron a un lado”, comentó.

Agregó “ni siquiera hubo un levantamiento de cuerpos, nosotros mismos levantamos la sangre, los pedazos de dientes, nosotros mismos tuvimos que recoger todo en la casa, las balas, desde el inicio no hubo, siempre ha sido dando largas y largas, una situación que no solo soy yo y mi familia, muchísimas familias veracruzanas”, comentó.

“Es una pregunta que, en el fondo de mi fe y pensamiento, te puedo decir que si, pero a los hechos no, como actúan las autoridades, los hechos hablan de otra manera, el gobernador, no solo este, sino los anteriores”, comentó.

Ni siquiera se ha cumplido la disculpa pública por parte del gobierno estatal.

“Creo que sería muy personal, no es quizá lo que yo creo, no sé si no tiene tiempo, no nos hemos coordinado los familiares de los periodistas, o si no hay una buena voluntad, pero para la familia ese día, ya no tenemos la justicia en los juicios, pero sería una sensación, esa disculpa, como calmar el alma, de todos los señalamientos que se hicieron en su momento de cada uno, sería calmar el alma de sus familiares, calmar el pensamiento”, concluyó.

