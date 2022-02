Exhortan CANIRAC a atraer turismo de calidad al Carnaval de Veracruz

Al congratularse por la realización del Carnaval de Veracruz, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Marcel Van Eyck, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes gubernamentales y a otros empresarios redoblar esfuerzos para atraer turismo de calidad a las zonas turísticas veracruzanas y no solamente el de “camarena”.

En el marco de la presentación de las fechas de los festejos del Rey Momo 2022, el líder empresarial mencionó que, actualmente el turismo que arriba a la conurbación Veracruz-Boca del Río es nacional y, aunque un porcentaje sí deja derrama económica, otro no paga ni en hoteles ni restaurantes y únicamente vienen por la festividad, por lo que no gozan de los atractivos esta urbe y el estado.

“Lo que nosotros queremos es que traigan un turismo de calidad no de “Camarena” (…) El carnaval deja una derrama económica muy fuerte, pero lo podemos mejorar muchísimo otra vez, para atraer un turismo de calidad (…) El turismo que llega en su camioneta y que traen comida para toda la semana en sus hieleras, no van a gastar, solamente ensucian, no es conveniente ni para los hoteleros ni para restauranteros”, aseveró en entrevista.

El representante del gremio gastronómico aseguró que, para aportar con estas mejoras para el Carnaval, ellos tienen varias propuestas, como el hecho de poner un “Pabellón Gastronómico” donde las personas puedan consumir las delicias veracruzanas.

Por ello, insistió en que, para atraer al turismo de calidad se debe reforzar la coordinación con todos los niveles de gobierno y el sector empresarial, pues este es turismo que sí conviene para el dinamizar el sector y a la economía local y regional, ya que se hospeda en hoteles, disfrutan de la gastronomía de la zona, gastan y se interesan en conocer los muchos atractivos que tiene no solamente el puerto de Veracruz, sino todas las regiones del estado, como sus pueblos mágicos, la zona de los Tuxtlas, Jalcomulco, solo por mencionar algunos.

No obstante, resaltó que, en eventos y fechas como el Carnaval, Semana Santa, entre otras, se debe elaborar una buena oferta para atraer al turismo de calidad.

“Donde tú como turista puedes encontrar una oferta en una fiesta como está que es padrísima y de las más importantes del estado y del país y si tú ofreces una calidad en hospedaje, en seguridad, en gastronomía, que todo ese paquete esté completo el turismo viene sí o sí automáticamente, pero esto es un trabajo de equipo junto con las cámaras empresariales junto con el gobierno municipal, con turismo del estado, todos, todos se tienen que juntar, estar en un mismo canal y trabajar juntos para que llegue el turismo de buena calidad”, afirmó Van Eyck.

En este tenor, el presidente de Canirac indicó que, el verdadero turismo de calidad arriba a la zona conurbada durante convenciones y eventos relevantes, pues incluso, viajan en familia y regresan; mientras que en carnaval sí llega turismo de calidad, pero es poco.

“En eventos de este tamaño si tiene la oportunidad para atraer muchísima gente de buena calidad, normalmente el turismo que llega en el Carnaval es de buen nivel, pero es poco”, finalizó.

