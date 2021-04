Abogados exhortan al PJEV y al Congreso que se aterrice la Justicia Digital en Veracruz

-Exhorta a Congresos a tomar en cuenta su opinión para que no hagan leyes al vapor

El presidente del Capítulo Veracruz del Congreso Nacional de la Abogacía, Jorge Reyes Peralta, reconoció que las actuales autoridades del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) han mostrado mayor apertura hacia las necesidades de juristas y sus representados, motivo por el cual, les hizo un exhorto a que en Veracruz la impartición de la Justicia Digital sea ya una realidad, lo cual, pondrá a esta región a la vanguardia, pero sobre todo, traerá beneficios significativos para toda la población.

Igualmente, aseguró que harán lo propio ante el Congreso de la Unión y el local, a fin de que se reforme al respecto y este paradigma legal sea obligatorio en todo el país.

“Nosotros vemos que hay un avance, pero falta más. Seguimos insistiendo en la Justicia Digital para todo el estado de Veracruz. Somos de los estados de la República con más atrasos en la implementación de la misma. Seguimos insistiendo como colegiados para que sea una Reforma Constitucional y la Justicia Digital sea una asignatura obligatoria, tanto para la federación como para los estados”, dijo.

En este tenor, el jurisconsulto afirmó que las y los abogados veracruzanos ya se encuentran capacitándose en la materia a fin de estar a la altura de este nuevo esquema de impartición de justicia, por lo cual, seguirán insistiendo en que se instaure.

No se debe legislar “al vapor”

Por su parte, pidió al legislativo local y federal que los cuerpos colegiados como el de los abogados sean órganos de consulta ante los tres Poderes de la Unión a fin de que no se sigan haciendo “leyes al vapor” como la recientemente aprobada “Ley de Utrajes a la Autoridad”, la cual, ya existió y que a la fecha se trabaja para darle un revés.

“Seguirá hasta que sea un hecho. Nosotros estamos en la modernidad capacitándonos, impulsando y también tratando de que se nos abran las puertas como algunas ocasiones están haciendo en el Congreso del Estado para que no se siga legislando al vapor, para que no se sigan haciendo leyes que finalmente se van a caer en acciones de inconstitucionalidad”, señaló.

De la misma manera, Reyes Peralta confió en que dicha apertura mostrada por parte de quienes conforman estos entes judiciales y fiscales siga trayendo progreso a los procesos, pues recordó que en 2020 denunció algunas inconsistencias en el proceder de una jueza del municipio de Orizaba, y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, atendió la queja y actuó en consecuencia, toda vez que dicha jueza fue cambiada; de la misma manera, dijo, ha sucedido lo mismo con otros con otros colegas en donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado escuchó y atendió sus reportes y con la Fiscalía General del Estado que preside Verónica Hernández Giadáns, ya que incluso ha realizado cambios en el personal.

“Hemos sido atendidos, tiene una puerta abierta al alcance de cualquiera, lo hemos constatado nosotros, en mi caso particular yo lo he visto al igual que mis compañeros; al igual que en la FGE hemos visto que ha habido rotaciones para bien, han hecho cambios continuamente para que no se creen cuotas de poder”, finalizó.

