Exhortan a enseñar a las infancias autistas medidas contra el covid

Debido al creciente número de contagios y de una posible cuarta ola de covid-19, la presidenta de la asociación Verautismo, A.C., Monserrat Castillo Sánchez, hizo un llamado a madres y padres de familia a mantener los cuidados de salud necesarios, como el uso constante del cubrebocas y el mantener la sana distancia, para evitar que las infancias autistas sufran de contagios del virus SARS-COV-2.

En este tenor, la activista reconoció que se trata de un tema complicado, sin embargo, que se tiene que hacer para prevenirlos de enfermedades que los lleven a situaciones complicadas de salud.

“Principalmente, que no bajen la guardia en el tema de los cuidados en contra del covid-19, que sigan protegiendo a sus hijas e hijos, aunque no se quiera dejar el tapabocas. Hagan la labor de dejarlos en su casa con el tapabocas, cuando llegue una visita y enseñarlo, porque ellos cuando salen a la calle les es muy complicado el manejo del mismo”, comentó la entrevistada.

Castillo Sánchez explicó que, actualmente, existe una variedad de protectores, mascarillas y cubrebocas que se acoplan a las necesidades de cada persona, por lo que las familias que estén en contacto con infancias autistas podrán analizar cuál es el más adecuado.

De la misma manera, la presidenta de Verautismo sugirió evitar el contacto físico, pues las y los infantes son personitas que no miden el grado de riesgo y el hacerlo, los expone al contagio por coronavirus y otras enfermedades respiratorias, por lo cual, aunque no sea sencillo, será necesario enseñarles a no recurrir a este tipo de expresiones.

También te puede interesar:

IMSS: Recomendaciones para detectar el autismo a temprana edad

Día Mundial del Autismo: mitos y realidades del autista

“Si ellos tienen problemas sensoriales, a lo mejor buscarles algún tipo de cubrebocas que no sean tan agresivo o tan invasivo para ellos, pero que, a la vez, los proteja, entonces, sí es bien importante el que, en este caso, ellos que no son tan sociables, sí enseñarles a que ahorita no hay que estar abrazando, porque eso sí me ha tocado ver que los niños son muy cariñosos, pero ahorita estamos en una época que no se puede hacer, entonces sí es importante que las familias hagan eso y enseñarles a que el tapaboca no se lo quiten”.

Monserrat Castillo recordó que las familias deben establecerles rutinas en sus agendas a fin de que sea más accesible para todos y se pueden apoyar en sus pictogramas o, en su defecto, explicarles a quienes tienen mejor comprensión de lo que se les pueda informar.

Finalmente, reconoció que es una gran labor, pues requiere de dedicación, paciencia, pero, sobre todo, amor para proteger a sus hijas e hijos de una enfermedad grave.

“Es una tarea muy grande que tienen que hacer las familias”, concluyó

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen