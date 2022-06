Exhortan a Congreso de Veracruz a quitar concesión al Grupo MAS

Abogados y activistas acompañados de la diputada de Morena, Rosa María Hernández Espejo, entregaron un oficio al Congreso del Estado, donde lo exhortan a quitar la concesión del agua al Grupo MAS, basando su solicitud en la queja razonada de usuarios, que está contemplada en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el artículo 97 y 98, donde dice que es una causa para extinguir un contrato de servicio público.

“Ya se entregó al Congreso del Estado un oficio donde se le está solicitando formalmente la extinción del contrato del Grupo MAS, en que se basa y fundamenta en la queja razonada de los usuarios que está documentada en la Profeco y que está contemplada en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el artículo 97 y 98, donde dice que por queja razonada es una causa para extinguir un contrato de servicio público”, comentó.

Por ello, hacen un exhorto al Congreso Local de Veracruz y al Ayuntamiento de Veracruz, para que se unan a explorar las posibilidades de extinguir el contrato con el Grupo MAS, porque está causando un grave daño a la ciudadanía.

“No sabemos sino se enteran o no se dan por enterados, y esa es una gran violación a su derecho humano universal de que todo ser humano tenemos derecho al agua y que sin agua no se puede vivir y que te la pueden racionalizar más no contar y Grupo MAS, la está cortando”, comentó.

Además, están amenazando a la gente que les van a quitar sus propiedades porque deben el agua.

“Deben el agua porque no tienen para pagar, porque no tienen dinero, porque la pandemia dejó a mucha gente sin trabajo y de esto no se enteran las autoridades”, comentó.

Señaló que en su casa de enlace se atienden hasta 10 quejas diarias de veracruzanos que están desesperados porque les contaron el suministro del agua.

“Se trata de familias que tienen bebés, personas mayores enfermas, porque no tiene para pagar, no tienen para comer y no tienen agua, porque les taponean con cemento las tomas, el drenaje se los bloquean y entonces el agua negra les brota dentro de sus casas y hay familias que se han tenido que salir de sus casas porque no pueden vivir ahí, eso es un atropello inhumano”, concluyó.

