Exhibir a presuntos agresores no resuelve feminicidios: Frida Guerrera

La activista Frida Guerrera considera que los feminicidios no se resuelven exhibiendo el rostro de los presuntos responsable, al contrario, los alerta

Aunque dijo desconocer a profundidad el caso del feminicidio de Montserrat Bendimes, sus avances a un mes del lamentable crimen, la activista y periodista Verónica Villalvazo, mejor conocida como “Frida Guerrera”, consideró que, de seguir publicando el rostro del agresor, este seguirá escondiéndose y en nada contribuye a las indagatorias.

“No te puedo dar una opinión porque no conozco a la familia y las únicas autorizadas son ellas, uno; dos, mientras sigan compartiendo la cara del sujeto, más lo van a seguir escondiendo. Yo entiendo el dolor de las familias y la gente que se acerca y les ayuda y pues aparentemente les apoya para publicar el rostro, pero eso no contribuye, ayuda a los asesinos no a las víctimas y mientras más sigan publicando su rostro, más se va a esconder”.

Por su parte, la ganadora del Premio Nacional Carlos Montemayor 2010 opinó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz es de las pocas que están mostrando voluntad para entregar resultados, sin embargo, es importante que familiares y amistades de la afectada colabores de otra manera.

“Es de las pocas fiscalías que sí trabajan en el sentido de investigar, pero pues muchas veces queremos prontitud y es entendible, pero de verdad, no los van a ayudar mientras sigan publicando su rostro. Mira, los más pendientes de las redes son ellos, ellos están viendo qué publican, que no”.

Finalmente, la columnista mencionó que es importante que familiares de personas víctimas de feminicidios enfoquen sus acciones en indagar otro tipo de aspectos que enriquezcan las investigaciones y aporten más que promover la imagen, pues desafortunadamente los agresores siguen teniendo derechos hasta que un juez dicte sentencia y diga lo contrario; mientras tanto, se estaría violando la presunción de inocencia al señalarlos como culpables.

“En lugar de estar haciendo ruido en ese sentido, ayudar a ubicarlo, o sea, desde lo que nosotros hacemos es eso justamente, tratar de ubicar dónde se encuentran, quién es su familia, quién pudiera ayudarlo, si se fue a otro estado, dar información útil que ayude a ubicarlo no estar publicando su cara”, concluyó.

