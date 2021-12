La excandidata de Fuerza por México a la diputación federal por el Distrito XII de Veracruz, Rosa Maylén Ángeles Bozada, presentó una demanda ante los juzgados civiles en materia federal en contra del INE y del partido antes mencionado, por lo que considera daños morales y perjuicios hacia su persona, además de uso inadecuado de los recursos.

Explicó que previamente presentó un recurso de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia de género y discriminación, por no haber aparecido en la boleta electoral de los pasados comicios, lo que consideró una cancelación a su derecho a ser votada por los ciudadanos y a participar en el proceso.

Su representante legal, Joaquín Castellano Román, consideró absurda e infantil la respuesta de la Sala Regional, que determinó infundada la impugnación, con el argumento que ya estaban impresas las boletas electorales el día que ella se registró como candidata.

Por ello, sostuvo, ahora presentaron una demanda ante los juzgados civiles en materia federal en contra del INE para la reparación del daño moral ocasionado a su persona, en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada y pública, economía, integridad física y psíquica.

Excandidata a diputada demanda al INE y a Fuerza por México

La excandidata señaló que la demanda también es contra el partido Fuerza por México, ya que tiene conocimiento que todos los gastos de campaña que erogó, al parecer fueron cobrados por el instituto político.

“Me reportaron en gastos de campaña arriba de 600 mil pesos, facturaron a favor del partido. Eso me afecta a nivel fiscal y no me dieron ni un peso para mi campaña”, denunció.

Subrayó que todos los recursos salieron de su bolsillo para recorrer los 5 municipios que integran el Distrito 12.

