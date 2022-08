Ex trabajadores portuarios toman oficinas del SAT e IMSS en Veracruz 

Ex trabajadores portuarios tomaron las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y del IMSS de la ciudad de Veracruz para exigir que les sean devueltos los inmuebles que perdieron por la requisa de 1991.



El grupo de ex maniobristas, checadores y carretilleros arribaron a las oficinas del SAT, ubicadas en la calle Rayón, alrededor de las siete de la mañana para plantarse frente a la entrada.



Ahí, los ex trabajadores portuarios estacionaron una camioneta, extendieron una lona donde plantean sus demandas e instalaron varias sillas para sentarse.



Los manifestantes fueron acompañados por el apoderado legal José Alejandro Pulido Cueto y la diputada federal de Morena, Rosa María Hernández Espejo.



La legisladora morenista refirió que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a atender las demandas de los ex maniobristas, checadores, carretilleros y demás.

Sin embargo, Hernández Espejo aclaró que el punto de acuerdo todavía se mantiene en análisis.



Además, los ex trabajadores portuarios cruzaron automóviles sobre la avenida 16 de Septiembre y Rayón y sobre Gómez Farías y Víctimas del 25 de junio, lo cual impactó a la circulación vehicular.



Contribuyentes que arribaron a las oficinas del SAT se vieron imposibilitados para realizar trámites debido a la toma de las oficinas.



Cabe mencionar que otro grupo de ex trabajadores portuarios tomaron las oficinas administrativas del IMSS, las cuales se ubican sobre la avenida Lafragua.

Con información de AVC Noticias

