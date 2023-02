Ex reyes del Carnaval de Veracruz inconformes por cambio de fecha

Ex reyes del Carnaval de Veracruz, se inconformaron con la realización de las fiestas carnestolendas a finales del mes de junio y principios de julio, debido a que se continúan rompiendo las tradiciones de las fiestas más importantes del estado de Veracruz.

Julio Muñoz Cabrera, quien fuera rey del Carnaval de Veracruz en 1989, más conocido como “Papaito I”, dijo que las fiestas carnestolendas existen desde 1925, y debe de regresar a su fecha tradicional, que es el mes de febrero y no del 29 de junio al 5 de julio, como se tiene programado este año.

“Se rompe un protocolo que teníamos desde 1925, el primero de febrero de 1925, comenzó el Carnaval de Veracruz, los permisos que se dieron para poder sacar los carros alegóricos, teníamos 97 años, cuando los 97 años se dio el virtual, luego en 98, que fue en julio y 99, que viene otra vez en julio”, comentó.

Agregó que “exactamente, lo que pase se considera que debe de hacerse en febrero, porque son las fiestas de la iglesia, los 40 días antes de la semana mayor”.

Negó que la falta de dinero, haya sido la causa del cambio de fecha, y mucho menos las cuestiones climatológicas.

Resaltó que el costo de los vestuarios de los exreyes, lo pagan ellos mismos y no reciben el apoyo de ningún patrocinador.

“Todo nos cuesta a nosotros, buscamos un patrocinador, pero la mayoría es de nosotros, por amor a la fiesta”, comentó.

También se inconformaron con la selección de los Reyes del Carnaval de Veracruz, donde también se han perdido los protocolos de la fiesta.

“Es otro error, porque el Carnaval es de Veracruz y no el estado, se han roto los protocolos, porque antes eran jóvenes de 17 a 21 años, veracruzanos al 100 por ciento, y ahora que deben ser del estado de Veracruz, no es posible, no le ha tomado parecer a nadie”, concluyó.

