En la idea de apoyar a la gente de la calle que no tiene nada, personas de escasos recursos de colonias de Veracruz, incluso migrantes, el Ministerio Millones de Biblias para el Mundo distribuye estos días decembrinos dos toneladas de ropa y abrigos, que les permita enfrentar las bajas temperaturas de la temporada.

José Luis Silva, pastor evangelista y director de este Ministerio, informó que brigadas de la Iglesia Jesús en el Hogar, recorren la ciudad para otorgar las prendas, aunque también la gente puede acudir a la iglesia ubicada en Lerdo y Bravo del centro de la ciudad, en donde además de la ropa pueden asearse y recibir alimentos.

Indicó que los recorridos se están realizando en colonias como Rosa Borunda, Casas Fantasma, Las Torres, 21 de Abril, El Vergel y también en los exteriores de los hospitales en donde hay personas que tienen familiares internados.

“Queremos que al menos esta Navidad puedan cubrirse del frío, ya que debemos recordar los que dice Jesús en la escritura: Estuve preso y no me visitaste, anduve desnudo y no me cubriste, con hambre y no me saciaste”.

Por eso, sostuvo, hacemos este trabajo, con el cual se ha brindado ayuda incluso a muchos migrantes de Haití, Venezuela, Centroamérica, que siguen llegando a Veracruz.

Evangélicos reparten ropa a migrantes y personas que viven en las calles

Por su parte Elpidio Salinas, de HS Ministerios Unidos para Cristo, quien proviene de Estados Unidos, anunció la serie de eventos que se realizarán en la iglesia Jesús en el Hogar a partir de este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de diciembre, con alabanzas, cantos y bautizos, como parte de los festejos del 5 aniversario de la Iglesia Jesús en el Hogar y los 17 años del Ministerio Millones de Biblias para el Mundo.

