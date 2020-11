Estudiantes UV piden la expulsión del agresor.

Se trata del alumno Kevin “N”. Por supuestamente difundir de manera ilegal fotografías intimas de una de sus compañeras de la FACICO. Tras el paro indefinido de labores, que realizan alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACICO). De la Universidad Veracruzana (UV), para exigir la baja definitiva de Kevin “N”, por difundir de manera ilegal fotografías intimas de una de sus compañeras. La tarde de este miércoles, se realizó una marcha pacífica en la zona universitaria.

Paulina Aguilar Hernández, consejera alumna de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (Facico). Ubicada en el Campus Veracruz, aseguró que “primero la expulsión del compañero y dar pie y seguimiento a los puntos del pliego petitorio”, comentó.

Estudiantes UV piden la expulsión del agresor.

Paulina Aguilar Hernández, consejera alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FACICO).

Dicha marcha arrancó a las 2:45 de la tarde, y dio inicio en la Facultad de Ingeniería de la UV. En parte del bulevar Manuel Ávila Camacho. Los estudiantes vestían ropa negra y cubre bocas respetando la sana distancia. Durante la marcha gritaban consignas como “que tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista”. Así como pancartas que decían “Universidad Veracruzana, nido de acosadores”, “Que tiemble que tiemble, la UV es indiferente”. O “Expulsión, expulsión, expulsión al agresor”.

“No ha sido el único caso, ni será el último, tanto como amenazas no, pero si ha habido repudio por parte de algunos profesores, también por parte de algunos compañeros que no se unen ante este temor, no los culpamos porque son de nuevo ingreso, pero son situaciones que hay que encarar y enfrentar, hacemos un llamado a todas las facultades a que se una con nosotros y a otras universidades

La entrevistada dijo que los consejeros alumnos de varias regiones, están elaborando un pliego petitorio, que en breve será publicado en cada una de las páginas de las consejerías de cada facultad.

A la fecha ya suman más de 150 consejeros alumnos de diferentes facultades de la UV, que se han sumado a estas acciones, con la participación del 90 por ciento de los estudiantes.

Hicieron un llamado a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, a que se sume a este movimiento de manera presencial y no solo a través de discursos, pues a la fecha no ha emitido ningún comunicado, refiriéndose al acoso y violencia ocurrido en la Facico.

Leslie Karime Arano Martínez, estudiante de la UV, pidió que las autoridades universitarias, otorguen castigos justos a los acosadores sexuales, así como cero tolerancia y muerte universitaria.

También se piden cursos obligatorios para académicos y estudiantes en cuestión de violencia de género, incluyendo la violencia digital. Cabe hacer mención que se realizó el bloqueo de la avenida Ruiz Cortines, esquina Juan Pablo Segundo, lo cual provocó la molestia de los conductores, quienes en todo momento sonaban su claxon, incluso un vehículo particular, intentó pasar la valla humana de los jóvenes y fue detenido.

