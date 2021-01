Estudiantes del tecnológico de Boca del Río se manifestaron para pedir a las autoridades de educación les cobre cuota mínima para el ciclo 2021-2022

Por Alejandro Ávila

Boca del Río, Ver.- Alumnos del Instituto Tecnológico de Boca del Río se plantaron afuera de la institución educativa y con pancartas solicitaron pagar la cuota mínima de inscripción para el ciclo 2021-2022.

Dijeron que cuando había clases presenciales la cuota de inscripción era de 2 mil 400 pesos por alumno, el ciclo escolar pasado y este que está a punto de iniciar, la cuota es de mil 900 pesos, pues las clases son en línea; en total la matricula es de 2 mil 100 alumnos.

Jorge Cruz Castillo, alumno de séptimo semestre y vocero de los quejosos, acusó que durante el semestre pasado hubo varias clases en línea que no se dieron.

“Al campo se le está dando mantenimiento, no entiendo para que, si no se está utilizando, o sea hay mucho personal dentro de la escuela que no tiene la necesidad de estar”, subrayó.

“Todo se está volviendo un caos, porque yo soy de séptimo semestre, a mí toda mi área es de prácticas, entonces no estamos utilizando talleres, aparte de que no hay equipo. En las clases normales no hay equipo, no tenemos nada para trabajar, entonces no entendemos qué le hacen al dinero que pagamos”.

Si bien aseguraron están dispuestos a sentarse en una mesa de dialogo, señalaron que su intención es lograr la cuota mínima, que es de mil 300 pesos por alumno.

