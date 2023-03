Estudiantes del Ilustre denuncian acoso por parte de un compañero y maestro

A las afueras de las instalaciones del Ilustre Instituto Veracruzano (UV), la mañana de este jueves, estudiantes realizaron una manifestación pacífica, para denunciar el presunto acoso por parte de un compañero y maestro del plantel.

Con cartulinas y consignas, las estudiantes declararon que en varias ocasiones han sido acosadas por un alumno de cuarto semestre.

Estos hechos ya fueron denunciados a las autoridades del plantel, que solo dieron como solución, cambiar de salón al joven señalado.

“Hay un prefecto, él sabe muy bien quien es, que ve a las mujeres la falda, les ve las piernas y nadie hace nada, a penas hoy decidimos alzar la voz y hacer ruido, ya el director salió a decir que está con nosotros y que nos apoya, cuando nunca lo han hecho”, comentó.

Las jóvenes muy molestas aseguraron que el supuesto acoso a las alumnas, la ejercen alumnos y maestros.

“Maestros y alumnos todo el tiempo, pero esto llegó a ser más grave porque fueron tres las que violentó en el propio salón de clases, en la propia aula, díganme como me siento segura yo, si de por si en las calles no me puedo sentir segura y tengo que venir a la escuela a seguirme cuidando de más alumnos y de más hombres, no puedo permitir eso”, comentó.

Además, envían mensajes a las alumnas y las invitan a salir, ejerciendo otro tipo de acoso.

Las jóvenes mencionaron el nombre de Manuel, sin mencionar apellido, como el supuesto maestro responsable del acoso a las alumnas y el alumno Kevin.

“Se llama Manuel y el alumno que no queremos aquí se llama Kevin, no lo queremos en la escuela”, concluyó.

