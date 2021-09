Estudiante veracruzana emprende negocio de repostería alternativa

Alondra Maza López es una joven de 22 años, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Veracruz y desde hace tres años se inició como emprendedora de una repostería alternativa, es decir, de postres veganos y no veganos.

“Rainbow Pop” es el nombre de su empresa y su lema es: “El postre es primero” y busca ofrecer a los paladares vegetarianos y veganos diversas alternativas de disfrutar de ricos postres, pues considera que el sabor no está peleado con los ingredientes.

Al ser un campo prácticamente limitado e inexplorado, decidió atender las demandas de las personas que no sienten gusto por consumir productos derivados de animales y, aunque está consciente de que existen algunos productos destinados a este segmento social, muchos sacrifican el ingrediente por el sabor.

“Tome la decisión de convertirme en vegetariana hace como dos años que soy vegetariana y el negocio lo tengo como hace tres años. Empecé a ver que casi no se cumplían las expectativas de los postres veganos aquí en Veracruz y decidí hacer algo al respecto, decidí entrar a ese mercado en donde nadie cumplía o satisfacía al 100% a ese público en Veracruz (..) Además de animar a más personas que, aun cuando se vuelvan veganos, o sea, que no quieran consumir lácteos, ni huevo o ningún derivado de animales podían seguir teniendo un postre muy rico”, mencionó para El Dictamen.

Recordó que las personas vegetarianas suelen eliminar de su dieta la carne de animales, aunque sí consumen derivados; en tanto las veganas, eliminan también los derivados, tales como: leche, huevo, miel.

Alondra reconoció que en su quehacer diario convive con personas que escuchan la palabra “vegano o vegetariano” y se espantan o que no están dispuestas ni siquiera a probar algo diferente a los que comúnmente consumen.

“Como que les causa un impacto ya que ellos piensan que es un producto que no les va a saber bien, entonces, aquí lo que tenemos es un menú para omnívoros o vegetarianos, que contiene lácteo y huevo y otro menú para veganos. Cualquier persona tiene la accesibilidad de tomar su mejor decisión o probar otras cosas nuevas si así lo desea, pero si no lo desea, puede compartir un platillo o postre sentada con una persona que no consume lo mismo que ella sin problema”, aseveró en entrevista.

Algunos de los ingredientes que ocupa para sus postres son: azúcar, cocoa, aceite de coco y sustitutos de huevo como: plátano, puré de manzana e incluso la misma agua, entre otros; además, aclaró que cada postre tiene un sustituto diferente y trata de seguir la receta tradicional de cada postre con sus respectivos sustitutos.

Actualmente, la joven emprendedora cuenta con algunos postres principales con una variedad de ingredientes y formas, que son: brownies, cup cakes, cheese cake, Charlotte (carlota o pay de limón), coockie pop, Penaut Butter, mordiscos, entre otros, y los costos de sus productos van de los 10 a los 50 pesos, es decir, son muy accesibles a los bolsillos de cualquier persona, con envío a toda la zona conurbada.

Su sede se ubica en la calle Juan Escutia N° 12 de la colonia Ricardo Flores Magón en el municipio de Boca del Río, muy cerca del Tianguis en horario de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche todos los días y las personas también pueden solicitar el producto a través de sus sitios en facebook e Instagram como: https://www.facebook.com/PostresRainbowPops, también por DiDi, Rappi o por el número de teléfono 2291 071107.

Alondra Maza estima que vende alrededor de 500 postres al mes, tanto que ya llevó sus productos a la ciudad de Guadalajara un tiempo, sin embargo, regresó debido a que tenía que continuar con sus estudios; aunque también ha participado en expos en su escuela, en coordinación con la Universidad Veracruzana (UV) y a la fecha, da servicio a algunos restaurantes locales de Veracruz.

Sus metas son crecer y establecerse como empresaria formal antes de que termine sus estudios universitarios, por lo cual, ya está haciendo sus trámites para darse de alta ante el SAT y poder acceder a programas o financiamientos, ya sea por parte del gobierno federal o de algún organismo empresarial.

Por su parte, la estudiante de Ingeniería Industrial se dijo satisfecha por la aceptación y logros de este proyecto al que ha visto crecer cada etapa y del cual se siente muy orgullosa.

“Me siento muy bien, muy orgullosa porque es como mi bebé, es como un niño al verlo crecer desde cero. Es mi orgullo, Ha sido muy pesado algunas veces, pero por suerte, tuve la fortuna de tener el apoyo de mis papás para que el camino no se me hiciera tan pesado y me siento muy bien y orgullosa de lo que he logrado hasta ahora. Cada quien tiene su ritmo y tampoco es bueno compararse”.

Aunado a ello, se ha dado tiempo para, en sus ratos libre, ayudar a algunos animalitos en desamparo a encontrar hogares responsables.

Finalmente, Alondra comentó haber visto muchos proyectos muy buenos, sin embargo, les hace falta constancia y disciplina, por lo cual, los invitó a que no bajen la guardia y no desistan de sus sueños, porque siempre hay soluciones para cada dificultad.

