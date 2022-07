Estudiante denuncia acoso sexual en clínica de fisioterapia

La joven estudiante Dulce “N”, estudiante denunció un presunto acoso sexual en su contra, por parte del doctor Luis Francisco “N”, dentro de la clínica de fisioterapia Clime Sport, de Boca Del Río.

En rueda de prensa, el abogado Alfredo Sánchez López, informó que se interpuso la denuncia número 2224/22, Fiscal Séptimo, ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con Residencia en Veracruz.

La estudiante universitaria, dijo que el pasado mes de enero del 2021, ingresó a la clínica Clime Sport, que se ubica en la avenida España de esta ciudad, a realizar sus prácticas y servicio social, luego de que su universidad, así lo autorizó.

Sin embargo, por el mes de abril de ese mismo año, empezó a ser víctima de acoso sexual, por parte del doctor Luis Francisco “N”, propietario de la clínica.

“Se empezaron a registrar una serie de acontecimientos que atacaban y perjudicaban a mi persona que involucraban actos de acoso sexual, un sinfín de cosas que me hacía el doctor, me tocaba mis partes íntimas, me hacía comentarios muy obscenos, también había jaloneos físico”, comentó.

Agregó que “yo tontamente decido no esperarme a las siguientes plazas y me mantengo en Clime Sport, yo en ese momento decido hablar con mis compañeros de turno para que me estuvieran cuidando, no me dejaran sola con el doctor, porque quiero aclarar que cuando me hacía estos acontecimientos era cuando yo me quedaba sola con él, yo nunca me quería quedar sola con él, pero hacía que me quedara sola con él, les decía a mis compañeros que se podían ir y a mí no, a mí me hacía llegar más temprano que ellos, incluso tengo conversaciones donde me pide llegar a las 4 y 4:30, yo tomaba muchas precauciones, no me bajaba del carro hasta que un compañero estuviera presente”.

La joven de 23 años, aseguró que el doctor Luis Francisco “N”, en una ocasión la jaló en contra de su voluntad, hacia un consultorio privado, ubicado en la planta alta de la clínica, donde intentó agredirla, pero ella le dijo “me va a obligar” y el respondió no y la dejó ir.

Inmediatamente la joven salió llorando del lugar, donde muchos pacientes fueron testigos del estado en que abandonó ese día la clínica.

Por ello, la joven Dulce, adquirió una pluma con cámara, para poder tener evidencia del acoso sexual, debido a que no es la primera joven que es acosada de esta manera por el mismo doctor Luis Francisco “N”.

Denunció que, en el área de la salud, existe mucho acoso sexual en contra de las mujeres, donde existe gente que se aprovecha de su poder para obtener un favor a cambio.

Dulce aseguró que el doctor Luis Francisco “N”, se negó a firmarle su carta de liberación, por negarse a tener relaciones sexuales con él.

“No me la quiso firmar y todavía estoy con ese pendiente de mi carta de liberación, ya que yo estuve ahí un año y medio aproximadamente y no me quiso firmar mi carta”, comentó.

La joven hizo un llamado a otras universidades que envían a otras chicas a realizar su servicio social en este lugar, o a realizar sus prácticas profesionales, para que no las expongan a este tipo de acosadores sexuales.

El abogado Alfredo Sánchez López, aseguró que ya existe una carpeta de investigación, misma que ya fue ratificada y además existen medidas de seguridad en favor de la joven Dulce, es decir, en caso de intentar acercarse a ella, el sujeto señalado será detenido.

“Dulce goza de protección de seguridad pública y jurídica”, comentó.

