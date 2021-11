Estiman que las quejas ante CONDUSEF crezcan al 30% durante “El Buen Fin”

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Veracruz alertó a usuarios de instituciones bancarias y financieras a que tomen todas las medidas de precaución a fin de no ser víctimas de la delincuencia durante el Buen Fin.

Ya que, ante la proximidad de los festejos decembrinos, a muchas personas ya les adelantaron su aguinaldo y son una presa atractiva para los malhechores.

En el marco del arranque de la feria comercial “El Buen Fin”, el titular de la unidad de atención al usuario Veracruz de dicha oficina, Rafael Gerardo Vallejo Minuti, indicó que son los cargos no reconocidos, consumos no reconocidos y retiros en cajeros automáticos no reconocidos, las principales reclamaciones que podrían elevarse en esta recta final del 2021, incluso relacionada con este evento promovido por Canaco.

el funcionario reportó que debido al alza en el flujo de compras y consumos se prevé un aumento del 30% en el número de reclamaciones que estarían atendiendo en la institución por parte de las y los usuarios de instituciones bancarias en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

Por este motivo, recomendó a la población que, si requiere hacer operaciones en el cajero automático, no se dejen ayudar por ninguna persona ajena, que nadie tome su tarjeta, que el usuario tape su nip, que hagan caso omiso a mensajes en los que les requieran datos personales.

De la misma manera, a las personas que vayan a hacer transferencias, les exhortó a realizarlas en una red privada y no abierta.

“Entonces es cuando el hampa ya tiene ahí muy puestos los ojos sobre de los usuarios (..) Son los fraudes que tenemos detectados: mensajes de texto, vía telefónica o vía internet (..)”.

Te puede interesar:

“La gente tiene más dinero en sus cuentas porque reciben sus aguinaldos, entonces, es cuando más dinero se pierde y es cuando se ponen más vivos porque es cuando más gana el hampa, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía”, dijo en entrevista.

Asimismo, invitó a la población a que, si tiene una queja o reporte, lo denuncie en la página: https://www.condusef.gob.mx/ en donde tendrán un chat abierto para poder atender oportunamente a las ciudadanía.

Agregó que este servicio también se brinda de manera presencial con previa cita debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por covid-19 y para ello, podrán llamar al número telefónico: 229 931 1313.

“Para que no haya aglomeraciones y no vaya a haber contagios, pero es lo mismo la presencial que si lo hacen por queja electrónica. Sabemos que muchas personas no tienen el acceso a internet y a esas personas las invitamos a que hagan su cita telefónica, que acudan con nosotros y le demos el apoyo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.