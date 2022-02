Este año no hubo aumento al impuesto predial en Veracruz: Martín Lois

Este 2022 no hubo aumento al impuesto predial en Veracruz, el último ajuste se realizó hace dos años, aseguró el regidor

Tras las protestas que se han realizado por el supuesto aumento del impuesto predial en el municipio de Veracruz, el regidor octavo de Morena, Daniel Martín Lois, aseguró que este 2022, no se aplicó ningún aumento, dicho ajuste se realizó hace dos años.

“El aumento del predial se dio hace dos años, no se dio en este año, nada más que se ocultaron las cifras con descuentos y hoy nos damos cuenta, ya después de dos años no podemos quejarnos porque no las disfrazaron y esa es la forma en que hubo ese aumento del predial, si uno se fija en las boletas anteriores, hubo un aumento considerable”.

“Pero como había descuentos de un 50 por ciento, hoy que no los hay, que solo hay de un 20 por ciento, para pago anticipado, pues salta a la luz el tema”, comentó.

El entrevistado aseguró que, si bien hubo un aumento al impuesto predial, es importante recordar que el municipio de Veracruz, es una de las ciudades en la entidad veracruzana, que menos pagaban predial.

El edil de Morena, dijo que dicho ajuste al predial, autorizado hace dos años, fue necesario, aunque la economía de los veracruzanos está muy golpeada por la pandemia.

“Estoy de acuerdo que hay que hacer un ajuste en ello y que se hizo un ajuste, no obstante, hoy la economía del mexicano promedio o del ciudadano, está muy dolida por la pandemia, pues tendríamos que estar hablando de mucho más descuento para poder ayudar a las familias veracruzanas”, comentó.

Te puede interesar:

Recordó que se presentó ante el cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, que se mantuviera el descuento del año pasado, que era del 50 por ciento, pero no tuvieron éxito.

Detalló que, las arcas del municipio de Veracruz, están muy afectadas porque existe una millonaria nómina que pagar y se habla de un plan para intentar hacer ajustes.

Sin embargo, las partidas federales llegan hasta el próximo mes de marzo y abril, y mientras tanto serán tiempos complicados para la operatividad del municipio de Veracruz, y los recursos del predial, es una de las vías para realizar la obra pública que requiere la ciudad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.