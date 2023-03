El Infonavit alertó a la población de evitar caer en estafas que se realizan a través de las redes sociales, dijo su director general, Carlos Martínez Velázquez, quien dejó claro que este instituto no tiene ningún tipo de intermediarios.

“El Infonavit no tiene intermediarios ni gestores, todos estos que salen en el face, son ilegales, de hecho hemos trabajado con Facebook, para dar de baja a mil 500 páginas en todo el país, pero son grupos que se arman, y las propias personas dicen que te sacan tu dinero del Infonavit, es absolutamente ilegal, nada falta leer la ley, la ley establece que la única forma de sacra el dinero del instituto es a través de una relación de crédito, no hay una cosa a fondo perdido, no hay nada”, comentó.

Citó como ejemplo que le tocó atender un caso en Coahuila, donde una persona acudió a reclamar que nunca solicitó un crédito al Infonavit, sino pidió sacar su dinero.

Estafadores usan redes sociales apócrifas del Infonavit para realizar fraudes

“Lo que hacen estos ampones, porque son unos ladrones, eso es lo que son, les hacen un crédito y comprar una casa y entonces hay otra persona que accede a este mismo esquema y con el crédito de esta persona, pagan el crédito de la casa anterior, van comprando la misma casa, cuando se rompe ese esquema alguien se queda con la responsabilidad de pagar el crédito”, comentó.

Otros están otorgando créditos para la remodelación, pero es una línea que además no existe, porque se suspendió desde marzo del año pasado.

“Lo que hacían estos cuates era simular las facturas y te cobraban un porcentaje para darte el dinero, esto es ilegal, no caigan en estas estafas y bloqueen las páginas de Facebook”, concluyó.

