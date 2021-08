Escuelas robadas no cuentan con escrituras, SEV no puede invertir en su rescate

La mayoría de las escuelas robadas y vandalizadas en la conurbación no cuentan con escrituras y eso imposibilita a la SEV a invertir en su rehabilitación, dijo Diana Santiago Huesca, delegada de la Secretaria de Educación en Veracruz (SEV).

“La mayoría de las escuelas que nos robaron aquí en la zona conurbada, corresponden al municipio de Veracruz, y tristemente son escuelas que no tienen escrituras; al no tener escrituras nos imposibilitan a espacios educativos, como parte de la Secretaria de Educación en Veracruz, para poder invertir en ellas; imposibilita al gobierno del estado en general, para poderlas intervenir; porque no hay una garantía de que estas escuelas sean efectivamente parte del gobierno del estado y de la SEV”, comentó.

Agregó que “esto viene a complicarnos todo y por eso este recurso tiene que ser de manera extraordinaria para poder apoyar en lo mínimo y poder regresar a clases”.

Pese a esta situación, al parecer existe un recursos extraordinario que se invertirá en dichos planteles educativos; aunque el anuncio lo hará el titular de la SEV.

“Va a haber un recursos extraordinario, es una información que yo les pediría la platicaran con el señor secretario; él tiene el dato preciso de cuanto recurso se consiguió extraordinario para poder apoyar a estas escuelas”, comentó.

Dejó en duda que estas escuelas estén listas para el regreso a clases presenciales, programado para el próximo 30 de agosto.

Dijo desconocer la cantidad específica que se podría destinar a la rehabilitación de estas escuelas que fueron vandalizadas.

Concluyó que ante la falta de voluntad política del Ayuntamiento de Veracruz, estas escuelas tienen muchos años de no tener una certeza jurídica, al no contar con escrituras y una donación de derechos.

