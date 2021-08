Escuelas deben pagar un deducible del 10% para activar seguro de daños

Alrededor de un 10 por ciento del monto total de lo robado en las escuelas de Veracruz lo deberán cubrir directivos y padres de familia para que se active el seguro de daños.

De lo contrario, no contarán con materiales e instalaciones adecuadas para el regreso a clases presenciales programado para el próximo 30 de agosto de este año, reveló el director de la escuela primaria “Nicolás Bravo” ubicada en el Infonavit Las Brisas al norte de este puerto, Randy Uscanga Moreno.

Al respecto, el directivo explicó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les confirmó que serán las escuelas las que paguen el deducible para que las aseguradoras respondan por los daños.

En este sentido, reveló que, en el caso de la primaria que dirige, después de tanto trámite realizado con la finalidad de hacer valer el seguro por los daños sufridos tras los hurtos de los que fueron víctima, cuatro meses después les piden un deducible de 32 mil pesos.

El director de la escuela primaria “Nicolás Bravo” ubicada en el Infonavit Las Brisas al norte de este puerto, Randy Uscanga Moreno. Foto: Javier Tello

Lo cual es incosteable por el momento, dadas las circunstancias por las que atraviesan en muchos hogares.

El académico argumentó que, aunque la sociedad de padres de familia solicitó la cuota voluntaria de 600 pesos por estudiante, ese dinero se destinó para la instalación de un sistema de vigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en dicha escuela, así también, se contrató el servicio de internet.

Igualmente, comentó que, aunque hay una matrícula de 366 infantes, no todos están en posibilidad de pagar la cuota completa, pues algunos sólo cubren la mitad y otros menos.

“El viernes se comunicaron con nosotros que, del monto total de lo robado tenemos que pagar el 10 por ciento. La alerta mayor de los padres de familia se despierta porque ese gasto es de 32 mil pesos y para captar eso, las cuotas escolares no alcanzarían, por ello, pedimos a la autoridad estatal que asuma su responsabilidad con las escuelas, porque no basta decir: tenemos un seguro. Los dueños son ellos, las escrituras están a su nombre”, afirmó el entrevistado.

Por tal motivo, hizo un llamado a la SEV a que asuma su responsabilidad, pues en la escuela primaria Nicolás Bravo se requiere restablecer todo el cableado de cobre para que dicha institución educativa estén en condiciones para el retorno escolar presencial.

“Si no contamos con el servicio restablecido, nos veremos en la necesidad de ejercer la autonomía escolar, que nos permite al interior de los colectivos, tomar la decisión de no regresar a clases presenciales. No hemos descartado la oportunidad y estamos en la esperanza de que nos resuelvan en esta semana”.

Finalmente, Uscanga Moreno señaló que, según los acuerdos con los padres de familia y el comité de salud, en caso de que se dé el regreso a clases a las aulas, este sería escalonado con un aforo de cinco niños por grupo.

