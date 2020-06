Escuelas de Veracruz: Temen más robos en los planteles del municipio, esto debido a la desaparición de las mesas interinstitucionales.

Esto lo consideró el regidor Miguel Hermida Copado quien anticipó que se puede incrementar el número de escuelas robadas al terminar la contingencia sanitaria debido a la falta de coordinación entre autoridades de Seguridad, Salud y el Ayuntamiento de Veracruz.

Hace apenas unos días, los directores de las escuelas “Josefa Ortiz de Domínguez”, “Delfino Valenzuela” y “Constanza Condes”, realizaron un video donde denunciaban que habían sido víctimas de robo.

Sin embargo en esta ocasión el robo no fue de equipo y mobiliario.

De acuerdo a los directivos los amantes de lo ajeno se robaron tuberías de cobre y hasta instalación eléctrica.

Esto significa que los ladrones tuvieron el tiempo necesario para hacer sus fechorías.

“Lo importante apuntar, es que no van a ser las únicas escuelas, seguramente muchas otra han sufrido este tipo de hurtos, pero como no han regresado a clases, no saben que lo sufrieron y pronto estaremos pues en un incremento en este tipo de delito”, señaló el regidor.

“En el Ayuntamiento entendemos que es imposible poner un policía por escuela para cuidarlas, eso es imposible en más de 750 escuelas en el municipio. Pero lamentablemente, en este nuevo Gobierno del Estado canceló estas reuniones interinstitucionales, ¿qué para que nos servían?, primero nos funcionaban para construir un dato, hoy no sabemos realmente cuantas escuelas han sufrido un daño y tampoco conocemos cual estrategia de disuasión existe o de contener el delito, para coordinarnos”, apuntó.

El edil , señaló que al Ayuntamiento de Veracruz le será imposible resarcirle lo robado a las escuelas, pues se trata de instalación eléctrica o tuberías, y el municipio no cuenta con una partida dirigida a eso; aunque sí harán una visita y se darán otro tipo de apoyos, para que los directores, profesores y alumnos, sepan que están siendo respaldados.

“Cabe apuntar que esto no es una competencia del Ayuntamiento, es más una competencia de la Secretaría de Educación de Veracruz; pero bueno, nosotros en animo de responder a las escuelas, para que no se sientan que están solas, pues ahí estaremos visitándoles, tratando de llevarles algún beneficio”, subrayó.

Finalmente, Hermida Copado conminó a la Secretaría de Educación de Veracruz a que se vuelvan a instala las Mesas Interinstitucionales, para que puedan compartir datos e información, además establecer una estrategia clara para cuidar a las escuelas.

