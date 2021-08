Escuelas de Veracruz obligan al pago de cuotas escolares, reportan padres de familia

Madres y padres de familia de Veracruz denunciaron el condicionamiento de cuotas escolares para poder inscribir a sus niños en diversas escuelas de nivel básico de esta ciudad.

Así también, se quejaron de que, en algunas instituciones educativas, incluso, les están pidiendo que lleven algunos materiales como paquetes de 500 hojas de papel bond, cuando ni siquiera todos tomarán clases de manera presencial.

Se trata de madres y padres de familia de primaria y secundaria que prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias, pero que consideraron injusto que se les obligue toda vez que las autoridades han dicho que las cuotas son de forma voluntaria, además, de que muchas familias apenas y les alcanza para el pago de alimentos y del internet.

Primaria Flores Magón de Playa Linda

Al respecto, la madre de familia, Esther P.R. dio a conocer que en la escuela primaria “Ricardo Flores Magón” ubicada en la avenida Playa Casita No 1561 de la colonia Playa Linda será “indispensable” toda vez que les argumentan que se requieren recursos debido al robo del que fue víctima dicho plantel educativo el pasado mes de junio de este año, tal como lo expresa parte del comunicado:

“Comunicado de inscripciones. 10 de agosto de 2021. Por este medio les informamos que debido a la situación de la pandemia y el robo que sufrió el plantel, y en atención a las indicaciones de la secretaría de educación y el gobierno de la república en cuanto al retorno a clases de manera presencial, la aportación de la cuota de mantenimiento se hace indispensable”.

“Por tal motivo y en atención a la recomendación que la misma autoridad en el sentido de que dicha aportación es indispensable para tener el edificio en condiciones que garanticen la mayor higiene y comodidad de los alumnos, se han considerado las siguientes indicaciones:”

En dicho escrito se les da a conocer que el costo de la cuota será de $1,000 pesos por padre de familia y en los puntos 7) y 8) del mismo se les expresa el siguiente condicionamiento: “EL DÍA 16 DE AGOSTO SE RECIBRÁ LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CON EL RECIBO CORRESPONDIENTE EN EL CORREO rfm3624p@gmail.Com. Si no se envían los dos documentos, no se registrará la inscripción; 8) el día 30 de agosto, el primer día de clases, se podrá considerar a quien no haya podido cumplir el día 16 y se aceptarán a los alumnos de nuevo ingreso que soliciten inscripción”.

Motivo por el cual, muchos padres están preocupados y pidieron la intervención de las autoridades del ramo.

Secundarias

En tanto, el padre de familia Pedro L.P. reportó que en la Escuela Secundaria Técnica N° 1 ubicada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de esta localidad, les enviaron un oficio con fecha del 2 de agosto en el que, aunque no se indica que sea forzoso, sí lo es, ya que para poder inscribir a sus hijos les requieren la copia del “voucher” de aportación “voluntaria”, de lo contrario no pueden hacer efectiva la inscripción.

Dijo que las autoridades de dicha escuela aseguran que no reciben apoyo ni de parte del gobierno de Veracruz ni de la Secretaría de Educación.

Asimismo, en el oficio que compartieron al Decano de la Prensa Nacional les indican que el costo de la cuota seguirá siendo de $1,200 pesos y que, en caso de haber dos o más hijos en el mismo plantel, se cobrará 300 pesos por cada hermano o hermana; aunado a ello, les solicitan un paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio.

“Yo no entiendo para qué piden 500 hojas (…) No tengo pa’la cuota (sic) y pues aquí no te inscriben si no muestras el baucher. El año pasado así fue, ya que pagamos nos mandaron el correo de que estaban inscritos, es el requisito más importante: el baucher”, afirmó en entrevista.

Por su parte, la señora Amelia S.H. señaló que en la Escuela Secundaria Técnica N° 130 localizada en la calle Ignacio Allende Norte # 33, de la colonia Miguel Alemán, también es requisito cumplir con la cuota voluntaria, aunque no se explique así en el oficio enviado.

Incluso, en esta ocasión quedará pendiente este pago ya que se integrará un nuevo comité, el cual, una vez conformado, requerirá el pago, por lo que, debido a esta situación, además de la pandemia, ella está considerando si inscribe o no a su hijo a la escuela.

“Estoy con esa duda de que si lo meto a la escuela este año o no porque la verdad yo sí tengo mucho miedo (…) Nada más mandaron esos oficios y nada más, o sea, no hay ni comunicación con el subdirector, con el director, con nadie, con ningún maestro (…) Estamos así con los ojos cerrados, a ver qué pasa”.

Así también, el señor David D.I. padre de familia de la Escuela Secundaria Técnica N° 26 confirmó que las cuotas son obligatorias en dicho plantel, pues les exponen que esta sede no recibe ningún apoyo gubernamental ni de la SEV, por lo cual es necesario se cubra con esta aportación.

En el oficio enviado a los padres de la ETI N° 26 les detallan que los costos para la cuota de este ciclo 2021-2022 será de $1,500 para el primer grado, de $1,300 para segundo grado y de $1,200 para tercero y, en caso de existir hermanos dentro del plantel, sólo se completará una cuota de 500 pesos.

Por lo que estas fichas deberán escanearse a color para envío digital y, además, conservarlas para entregarlas a la Asociación de Padres de Familia de la escuela cuando se requiera en físico.

“Siempre es así, pero la realidad es que es parte del proceso de inscripción (…) Y, de hecho, lo primero para que te autoricen continuar y concluir el proceso de inscripción (…)”.

“Los comunicados son súper largos, pero te indican que es necesario escanear el voucher y otros documentos, como, por ejemplo, una carta responsiva de salud para que ellos revisen y, posteriormente, te envíen una liga por correo para continuar la inscripción; o sea, si no los subes, no te inscriben”, subrayó el afectado.

Cuotas no son obligatorias: SEV

Por su parte, la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz en esta región, Diana Santiago Huesca, confirmó que el pago de cuotas escolares no es obligatorio, ya que se trata de una aportación voluntaria.

En caso de que se presenten condicionamientos o amenazas contra padres de familia para obligarlos a pagarlas deberán reportarlo a las oficinas de la delegación ubicadas en la calle Camino Real N° 37 lote 2 manzana A, entre Ejército Mexicano y Artículo 27, de la colonia Ylang Ylang en Boca del Río, Veracruz o bien en el sitio oficial en facebook: https://www.facebook.com/DelegacionRegionalSEVVeracruz.

“No es una cuestión obligatoria, es un tema de voluntad, los padres de familia no deben ser obligados a entregar una aportación voluntaria. Cualquier incidencia que quieran reportarme los padres de familia que estén siendo amenazados de no inscribir a sus hijos por no dar una aportación”.

“Les ruego que se acerquen a una servidora, que nos busquen en la delegación porque no vamos a permitir un acto de injusticia, estoy disponible en mi página de Facebook y mi correo es diana.santiagohu69@mc.gob.mx”, afirmó en el marco de la jornada de limpieza realizada en el jardín de niños Ignacio Zaragoza ubicado en la colonia Flores Magón.

Incluso, aclaró que las mamás y papás que no cuenten con recursos, pero que quieran hacer algo en favor de la escuela de sus hijas e hijos, podrán participar en las actividades de limpieza de dichos planteles.

Finalmente, la entrevistada reveló que el fin de semana elementos del ejército podrían sumarse a las faenas de limpieza de instituciones educativas para apoyar a la dignificación de las mismas con miras a que el próximo retorno escolar, la niñez cuente con espacios limpios y adecuados.

