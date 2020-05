Escasean enfermeros en Veracruz ante la pandemia del coronavirus, debido a la falta de plazas en los hospitales públicos y a que los trabajadores del área de salud prefieren emigrar hacia otros estados e inclusive al extranjero debido a los bajos salarios que perciben dentro de la entidad.

De acuerdo con el estudio “Estado de la Enfermería en México 2018”, de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la entidad veracruzana tiene apenas 15 mil 799 enfermeras y enfermeros para una población de ocho millones 112 mil 505 personas.

La tasa de enfermeras y enfermeros en Veracruz corresponde a 1.9 por cada mil habitantes, lo que significa un déficit del 21.05 por ciento en cuanto al número de trabajadores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 2.3 por cada millar de personas.

Según Norma Alicia Riego Azuara, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Veracruz, la carencia del personal de salud en la entidad asciende al 45 por ciento, ya que con la cantidad actual no se alcanzan a cubrir las necesidades básicas en los hospitales en situaciones normales, lo que aumenta la preocupación frente a la pandemia.

Escasean enfermeros en Veracruz y no alcanzan para cubrir necesidades básicas en hospitales

El estudio de la Secretaría de Salud revela que del total de enfermeras y enfermeros del estado el 24.76 por ciento se encuentran atendiendo en el primer nivel, es decir, integran unidades médicas ambulatorias; mientras que el 74.6 están en áreas hospitalarias.

Para la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Veracruz algunos de los factores más importantes por los que el estado carece de personal de enfermería son la falta de plazas en el sistema de salud pública y que un cuantioso número de profesionales prefiere emigrar hacia otros estados, como Quinta Roo, donde reciben un mejor sueldo.

“No sobran ni médicos ni enfermeras, lo que faltan son plazas y voluntad política de muchos legisladores para poner orden en la formación de recursos humanos calificados para la salud, no hay una política pública que impulse y apoye la formación de enfermeras y la regulación de escuelas para que se de un buen nivel formativo y se dé más estímulo en los medios laborales para que más personas quieran estudiar enfermería”, comentó.

TRABAJAN COACCIONADOS Y SIN INSUMOS

En medio de la fase tres de la pandemia de Covid-19 que, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya alcanzó su pico más alto en la entidad, el personal de enfermería se enfrenta al coronavirus coaccionado por las autoridades y sin insumos para protegerse de contagios.

“Nos están presionando a pasantes, a personal de contrato que tiene más de cinco años trabajando, recontratándose periódicamente, tienen carencias, falta de insumos y salarios deplorables”, relató Norma Riego.

El pasado 1 de abril enfermeras de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que gastan gasta 700 de su salario para comprar mascarillas que las protejan de contagios de Covid-19, debido a que no se les proporciona Equipo de Protección Personal (EPP).

Hasta ese momento las enfermeras no recibieron los insumos ya que de acuerdo con los directivos estos no se les suministrarían hasta que no se registraran casos positivos de coronavirus, sin embargo, ese mismo se reportó un brote de Covid-19 en la clínica que, inclusive, afectó a trabajadores.

EL ESTADO DONDE PEOR LES PAGAN

Datos del Observatorio Laboral revelan que Veracruz es el estado donde peor salario reciben las enfermeras y enfermeros, con un sueldo promedio de seis mil 541 pesos mensuales, 137.1 por ciento menos que en la Ciudad de México, donde ganan aproximadamente 15 mil 510 pesos cada 30 días.

Por otro lado, el motor de búsqueda de empleo Indeed.com el salario promedio de un enfermero en Veracruz de seis mil 102 pesos al mes, 17 por ciento más bajo que la media nacional.

El portal realiza dicha estimación a partir de 80 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y empleos en Indeed durante los últimos 36 meses.

