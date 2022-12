Es necesario que el boulevard Ávila Camacho cuente con un rompeolas: Cometur

Es necesario que el boulevard Manuel Ávila Camacho cuente con un rompeolas, reconoció el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

“Hacen falta un rompeolas en Veracruz eso es un hecho, desde hace mucho tiempo, es un tema que trae la Asociación de Hoteles desde hace, yo creo 10 o 15 años con autoridades federales, por qué ese tema es más bien federal más que municipal. Desde el punto de vista de los socavones que se van generando para la infraestructura del bulevar, ese es una; y dos, desde el punto de vista de la pérdida de playa, si nosotros analizamos, en el área de Boca del Río sobre todo, y sobre todo dónde hay hoteles que antes tenían playa, ahora ya no hay playa o tiene muy poca”, puntualizó”.

Señaló que si bien esta situación es un tema que debe de analizar la autoridad federal y no tanto la municipal, también elogió la labor que pretende realizar el alcalde boqueños, Juan Manuel Unanue Abascal, en especial tras los últimos acontecimientos ocurridos, donde se rompió parte del muro del bulevar de Boca del Río.

“Es una área donde pega muchísimo el mar y pega las 24 horas, cuándo hay ‘nortes’ pues se nota, pero cuando no hay ‘nortes’ pues también las olas son constantes y están golpeando, entonces sí que bueno que el alcalde lo esté tratando desde ahorita, qué no es un tema que haya afectado a alguien en este momento, a adelantarse y prevenir, que no sea como ‘niño ahogado tapo el pozo’, tapemos el pozo antes de que pueda pasar cualquier cosa”.

Lois Heredia, subrayó que el punto específico del boulevar donde se analiza el rompeolas en este momento, es un lugar que por el tiempo apremia; no obstante, es urgente analizar otros puntos a fin de que no se sigan perdiendo playas a futuro.

“Sí es importante que se empiece a invertir en Veracruz, desde muchos años en temas federales, sabemos que los rompeolas no cuestan 2 pesos, sino muchos millones de pesos, pero sí ojalá pronto las autoridades federales que en este caso su ámbito, pueden voltear a Veracruz y ver que la pérdida de playa aquí en Veracruz, no sé en otros lugares de la República seguramente también, pero aquí la pérdida de playa es preocupando”.

